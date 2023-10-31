С декабря повысится один из тарифов Conexus

Согласно решению регулятора, плата за использование точки выхода для энергоснабжения латвийских пользователей с 1 декабря 2023 года составит 0,0026488301 евро за киловатт-час (кВтч) без налога на добавленную стоимость.

В решении SPRK указано, что Conexus рассчитывал тарифы исходя из необходимых доходов от услуги резервирования мощности газотранспортной системы, что покрывает технологически и экономически обоснованные затраты, необходимые для эффективного оказания услуги.

Представляя регулятору тарифный план, Conexus изначально планировал, что тариф увеличится на 38,5%, что отразится на счете потребителей в пределах 0,5-1,1%. Так, у домохозяйств, которые ежемесячно потребляют четыре кубических метра природного газа, ежемесячный счет увеличится на 0,04 евро, а у домохозяйств, которые потребляют 250 кубических метров природного газа, счет увеличится на 1% или 2,43 евро. При этом для юридических лиц повышение тарифа составит удорожание счета на 1,1%.

Крупнейшим акционером Conexus является государственная Augstsprieguma tīkls (68,46%), при этом 29,06% акций принадлежат MM Capital Infrastructure Fund, управляемому японской компанией Marubeni, а 2,48% - другим акционерам.