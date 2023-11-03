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Госбюджет-2024: проект передан в Сейм

rus.tvnet.lv/LETA
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Портфель, в котором в Сейм традиционно подается проект госбюджета
Портфель, в котором в Сейм традиционно подается проект госбюджета Фото: Evija Trifanova/LETA

Министр финансов Арвил Ашераденс сегодня, 3 ноября, передал председателю Сейма Дайге Миерине проект государственного бюджета на 2024 год.

В традиционной передаче портфеля с бюджетом участвовал также председатель комиссии по бюджету и финансам Янис Рейрс и представители Минфина.

В среду правительство утвердило проект госбюджета на 2024 год и бюджетные рамки на 2024-2026 годы. Законопроект предусматривает в следующем году доходы консолидированного бюджета в размере 14,486 млрд евро, расходы - в размере 16,212 млрд евро.

Приоритетами бюджета в будущем году будут внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.

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