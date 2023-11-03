Видео ⟩ Как будет выглядеть новый пассажирский терминал аэропорта "Рига"?

Аэропорт "Рига" объявил первый этап строительных закупок - предварительный отбор претендентов на строительство нового здания пассажирского терминала аэропорта. Выбранный застройщик также построит комплекс обработки и сортировки багажа, новые подъездные пути, многоэтажную автостоянку и соединение аэропорта со станцией Rail Baltica.
К участию в конкурсе приглашаются местные и зарубежные строительные компании или их объединения. Кандидаты в течение трех последних лет должны иметь годовой чистый оборот не менее 60 млн евро и быть в состоянии продемонстрировать стабильные финансовые и экономические показатели своей деятельности.
Видео: Проект нового здания пассажирского терминала аэропорта "Рига"
Требования предъявляются и к опыту строительства - претенденты должны доказать, что они как основные исполнители контракта за последние годы провели определенный объем работ на объектах аналогичного типа. Будет оцениваться также опыт компаний в строительстве или реконструкции дорог, улиц, площадей и мостов, опыт работы с информационной моделью строения (BIM) и возможность привлечения команды квалифицированных и опытных специалистов, которые возьмут на себя ответственность за руководство всеми строительными работами.
Крайний срок подачи заявок на квалификационный тур - 13 декабря в 14:00 по рижскому времени. Конкурсная документация доступна здесь.
Планируемый объем строительства нового терминала составляет 45 тысяч квадратных метров, а стоимость оценивается в 167 млн евро. Финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения средств Европейского банка реконструкции и развития, других международных финансовых институтов и кредитных организаций.
Ожидается, что с застройщиком будет заключен контракт "желтой книги" международной инженерно-консалтинговой организации FIDIC. Планируется, что проект достигнет уровня сертификата устойчивого развития BREEAM Excellence. Строительство терминала планируется начать в третьем квартале 2024 года и завершить к концу 2028 года. Планируется, что строительство будет проходить в несколько этапов и так, чтобы аэропорт во время всего строительства мог работать в полном объеме.
24 ноября в аэропорту пройдет День открытых дверей для заинтересованных претендентов. В нем примут участие проектировщики нового терминала One Works, Sintagma, Vektors T из Италии, а также группа управления проектом аэропорта "Рига". Участники мероприятия смогут более подробно ознакомиться с разрабатываемым проектом строительства и его решениями, а также получить ответы на вопросы перед подачей заявок.
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