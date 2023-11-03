Видео ⟩ Как будет выглядеть новый пассажирский терминал аэропорта "Рига"?

К участию в конкурсе приглашаются местные и зарубежные строительные компании или их объединения. Кандидаты в течение трех последних лет должны иметь годовой чистый оборот не менее 60 млн евро и быть в состоянии продемонстрировать стабильные финансовые и экономические показатели своей деятельности.

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Требования предъявляются и к опыту строительства - претенденты должны доказать, что они как основные исполнители контракта за последние годы провели определенный объем работ на объектах аналогичного типа. Будет оцениваться также опыт компаний в строительстве или реконструкции дорог, улиц, площадей и мостов, опыт работы с информационной моделью строения (BIM) и возможность привлечения команды квалифицированных и опытных специалистов, которые возьмут на себя ответственность за руководство всеми строительными работами.

Крайний срок подачи заявок на квалификационный тур - 13 декабря в 14:00 по рижскому времени. Конкурсная документация доступна здесь.