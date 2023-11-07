Видео ⟩ Программа: банковские кредиты станут дороже и менее доступными

Банки неоднократно выражали обеспокоенность по поводу того, как планируется помогать ипотечным заемщикам.

Банкиры считают, что политики приняли решение, не основываясь на данных.

По данным Ассоциации финансовой отрасли, банки рассмотрели почти 35 тысяч заявлений о пересмотре платежей или ставок по кредитам. Реальные трудности с платежеспособностью возникли только в 57 случаях. В большинстве случаев была достигнута договоренность о снижении банковской ставки, для остальных клиентов были найдены другие решения.

Банки были бы готовы согласиться на уплату дополнительного налога на прибыль. Полученные доходы государство могло бы направить на социальную помощь. Однако представители отрасли называют план правительства по принуждению банков к снижению процентных ставок грабежом банков с далеко идущими негативными последствиями.

"Кредиты станут дороже, менее доступными, а инвестиционная среда ухудшится", - говорит инвестбанкир, партнер компании Prudentia Гирт Рунгайнис.

Сейм отвергает обвинения банковского сектора и не намерен идти на уступки.

"Конечно, мы должны защищать наших жителей и не поддадимся угрозам, которые выражаются разными способами - прекращением финансирования, прекращением кредитования и так далее", - подчеркнул Янис Рейрс, глава бюджетной комиссии Сейма.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas