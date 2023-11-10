Видео ⟩ Почему импортный сыр может быть почти вдвое дешевле местного?

По мнению Совета по конкуренции, в молочной отрасли все в порядке. Поскольку стоимость сырого молока падает, вскоре за ним следуют и цены в магазинах. Иная картина с сыром и сливками.

А именно, владельцы магазинов долго не снижают цены на сыр и сливки или делают это с опозданием. Совет по конкуренции также обнаружил, что импортные молочные продукты продаются дешевле, чем местные. Та разница в цене сыра превышает даже 50 процентов.

Исполнительный директор Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания (LPTA) Норис Крузитис не совсем соглашасен с тем, что разница в цене достигает 50 процентов, но признает, что затраты на покупку сыра в принципе выше.

Чтобы местные продукты стали дешевле, молочная промышленность должна стать менее фрагментированной.

"Должны быть производители, которые способны производить продукцию по более низким ценам. У нас много нишевых продуктов, большой выбор, но и затраты на распространение этой продукции среди многих производителей выше", - резюмирует Крузитис.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas