И в этом году Covid-19, грипп и респираторные вирусы могут бушевать одновременно. Как бороться с инфекцией?

Будьте здоровы в этот вирусный сезон!

Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.

__________________________

1. Di Petrillo, A., Orrù, G., Fais, A., & Fantini, M. C. (2022). Quercetin and its derivates as antiviral potentials: A comprehensive review. Phytotherapy Research, 36(1), 266-278.

2. Shorobi, F. M., Nisa, F. Y., Saha, S., Chowdhury, M. A. H., Srisuphanunt, M., Hossain, K. H., & Rahman, M. A. (2023). Quercetin: A Functional Food-Flavonoid Incredibly Attenuates Emerging and Re-Emerging Viral Infections through Immunomodulatory Actions. Molecules, 28(3), 938.

3. Hoang, B. X., Shaw, G., Fang, W., & Han, B. (2020). Possible application of high-dose vitamin C in the prevention and therapy of coronavirus infection. Journal of global antimicrobial resistance, 23, 256-262.

4. Hemilä, H., & De Man, A. M. (2021). Vitamin c and COVID-19. Frontiers in medicine, 7, 559811.

5. Read, S. A., Obeid, S., Ahlenstiel, C., & Ahlenstiel, G. (2019). The role of zinc in antiviral immunity. Advances in nutrition, 10(4), 696-710.