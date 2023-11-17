И в этом году Covid-19, грипп и респираторные вирусы могут бушевать одновременно. Как бороться с инфекцией?

Цинк является важным микроэлементом, который играет решающую роль в росте, развитии и поддержании иммунной функции организма. Его воздействие на все органы и клетки способствует нормальному синтезу ДНК и белка. Дефицит цинка встречается на удивление часто. Им страдает до четверти населения развивающихся стран, но это также поражает людей в развитых странах из-за возраста и факторов, связанных с болезнями. Люди с дефицитом цинка наиболее подвержены риску вирусных инфекций, поэтому количество цинка в организме является критическим фактором, который может повлиять на иммунитет (5).

Витамин D формирует врожденный иммунитет, а также способен модулировать адаптивный иммунитет. Витамин D оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие в исследованиях гриппа, Covid-19 и других респираторных инфекций. Существует обратная зависимость между уровнем витамина D в сыворотке и распространенностью инфекций дыхательных путей (6).

Imunosil Virufix - препарат, содержащий пять активных веществ - витамины С и D3 (холекальциферол), цинк, растительный флавоноид кверцетин и природный гормон мелатонин, которые помогают сократить время, необходимое для засыпания, а также помогают организовать циркадные ритмы. Последние исследования показали, что сон играет важную роль в поддержании иммунной системы, а мелатонин благодаря своим антиоксидантным свойствам снижает негативное воздействие вредных радикалов в ночное время.