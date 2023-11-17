С началом осенне-зимнего сезона число инфекций гриппа и респираторно-синцитиального вируса (РСВ) увеличивается, а Covid-19 по-прежнему представляет собой значительную угрозу для общества. Весьма вероятно, что, как и в прошлом году, Covid-19, грипп и РСВ будут циркулировать вместе.
И в этом году Covid-19, грипп и респираторные вирусы могут бушевать одновременно. Как бороться с инфекцией?
Грипп - это сезонное респираторное заболевание, вызываемое вирусом гриппа, распространенность которого меняется из года в год. Для гриппа характерно острое начало и следующие симптомы:
- лихорадка, повышенная (>38°С) температура тела;
- слабость, головная и мышечная боли,
- хотя бы один из респираторных симптомов - заложенность носа, боль в горле, кашель, одышка.
У большинства людей грипп вызывает легкие, но неприятные симптомы, однако у людей с ослабленным здоровьем он может вызвать тяжелые симптомы, госпитализацию и даже смерть.
Тяжелые симптомы заболевания развиваются у пожилых, беременных, людей с сопутствующими заболеваниями (например, заболеваниями сердца или легких) и детей до 5 лет. Ежегодно во всем мире от тяжелой формы гриппа болеют около 3-5 миллионов человек, и около 650 000 человек умирают от него. Кроме того, инфекция гриппа увеличивает риск сердечно-сосудистых проблем, таких как сердечный приступ и инсульт.
РСВ - широко распространенная инфекция и случаи заболевания регистрируются в течение всего года, однако рост заболеваемости обычно наблюдается зимой.
РСВ является основной причиной острых инфекций нижних дыхательных путей у грудничков и маленьких детей. Инфекция может протекать от относительно легких респираторных симптомов до опасного для жизни заболевания глубоких отделов дыхательных путей. Общие симптомы включают насморк, снижение аппетита, кашель, чиханье, лихорадка и хрипы.
Вирус опасен развитием воспаления мельчайших бронхов. РСВ также опасен для пожилых людей.
Осенью этого года в Латвии наблюдается рост числа заболевших Covid-19 - на конец октября этого года число активных больных в Латвии составил 1400. Для сравнения, в конце мая этого года количество пациентов было ~130. Всего в Латвии Covid-19 переболели 979 тысяч человек и умерли от него 6400.
После выздоровления от изначального заболевания 10-20% людей могут испытывать долгосрочные последствия инфекции, известные как постковидный синдром.
Эти симптомы могут включать широкий спектр хронических проблем со здоровьем и длиться неделями, месяцами или даже годами.
Самые часты постковидные симптомы:
- усталость, вялость, боли в суставах или мышцах;
- затрудненное дыхание/одышка, кашель, боли в груди;
- изменение или потеря вкусов и обоняния;
- сложности с мышлением или концентрацией внимания, головные боли, проблемы со сном;
- нарушения пищеварительной системы, боли в желудке;
- изменение менструального цикла.
Постинфекционные симптомы могут быть обусловлены несколькими причинами:
- длительные симптомы: усталость, вялость, кашель или насморк;
- ответ иммунной системы: она может оставаться активированной и бороться с вирусом даже после заражения, что проявляется в виде хронических симптомов;
- вторичные инфекции: ослабленная иммунная система после инфекции может сделать организм восприимчивым к вторичным бактериальным инфекциям;
- психологическое воздействие: борьба с болезнью может истощать умственно и эмоционально. Оно может проявляться в виде беспокойства, депрессии или стресса, которые могут усугубить физические симптомы.
Если после вирусной инфекции у вас наблюдаются длительные симптомы, важно проконсультироваться с медицинским специалистом для проведения соответствующей оценки состояния здоровья и получения рекомендаций.
Как бороться с инфекцией
Если у вас наблюдаются симптомы гриппа, важно:
- отдыхать, чтобы помочь телу восстановиться;
- пить больше жидкости: воду, травяной чай или чистый бульон;
- изолироваться - держаться подальше от других, чтобы предотвратить возможное распространение заболевания;
- соблюдать правила гигиены: регулярно мыть руки, кашлять и чихать в локоть;
- обдумать прием безрецептурных медикаментов, которые помогают уменьшить симптомы и/или сократить время выздоровления;
- консультироваться с врачом или фармацевтом, если у вас есть основное заболевание или если симптомы тяжелые или не проходят;
- сделать тест на Covid-19 - принимая во внимание нынешнюю пандемию, важно исключить риск Covid-19.
Как избавиться от вирусной инфекции естественным путем
Кверцетин - это природный флавоноид, который можно найти в различных продуктах питания, включая яркие фрукты и овощи. Он эффективен против различных вирусов, воздействуя на вирусную активность на нескольких стадиях - способен ингибировать начальные стадии вирусной инфекции, способен подавлять размножение вируса (ингибирует протеазы и ДНК/РНК-полимеразы, важные для репликации вируса), снижает воспаление, вызванное инфекцией, а также обладает иммуномодулирующими свойствами (1,2).
Такие вирусы, как тяжелая форма Covid-19 и грипп, усиливают окислительный стресс в организме, вызывая повреждение клеток и тканей. Было показано, что для борьбы с этим высокие дозы витамина С (аскорбиновой кислоты) в дополнение к стандартной поддерживающей терапии являются безопасным и эффективным средством лечения респираторных вирусных инфекций (3). В десятках плацебо-контролируемых исследований с людьми было показано, что витамин С сокращает время выздоровления от вирусных респираторных инфекций (4).
Цинк является важным микроэлементом, который играет решающую роль в росте, развитии и поддержании иммунной функции организма. Его воздействие на все органы и клетки способствует нормальному синтезу ДНК и белка. Дефицит цинка встречается на удивление часто. Им страдает до четверти населения развивающихся стран, но это также поражает людей в развитых странах из-за возраста и факторов, связанных с болезнями. Люди с дефицитом цинка наиболее подвержены риску вирусных инфекций, поэтому количество цинка в организме является критическим фактором, который может повлиять на иммунитет (5).
Витамин D формирует врожденный иммунитет, а также способен модулировать адаптивный иммунитет. Витамин D оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие в исследованиях гриппа, Covid-19 и других респираторных инфекций. Существует обратная зависимость между уровнем витамина D в сыворотке и распространенностью инфекций дыхательных путей (6).
Imunosil Virufix - препарат, содержащий пять активных веществ - витамины С и D3 (холекальциферол), цинк, растительный флавоноид кверцетин и природный гормон мелатонин, которые помогают сократить время, необходимое для засыпания, а также помогают организовать циркадные ритмы. Последние исследования показали, что сон играет важную роль в поддержании иммунной системы, а мелатонин благодаря своим антиоксидантным свойствам снижает негативное воздействие вредных радикалов в ночное время.
Imunosil Virufix рекомендуется принимать взрослым по 2 красные капсулы 1 раз в день с утра и по 1 белой/синей капсуле 1 раз в день за 20 минут до сна.
Будьте здоровы в этот вирусный сезон!
Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.
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