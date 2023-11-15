Рейрс: иски банков к государству за защиту заемщиков будут атакой на каждого должника

Он подчеркнул, что на поддержку ипотечных заемщиков в связи с повышением кредитных ставок запланировано до 90 млн евро, но механизм поддержки еще уточняется в Сейме. Законопроект будет одобрен в третьем чтении в Сейме в начале декабря. Ожидается, что поддержка будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.

На вопрос, не грозит ли это судебным разбирательством против государства, депутат ответил, что каждый субъект имеет право подать в суд на кого-то другого, и никто от этого не застрахован, но делается все, чтобы "максимально минимизировать эти риски и люди получают поддержку".

"Конечно, будет интересно, что сектор, который имеет худшие показатели в ЕС, в еврозоне, с самыми высокими процентными ставками, теперь будет подавать в суд на каждого заемщика, потому что на практике это еще одна, скажем так, косвенная атака на каждого заемщика", - сказал Рейрс.

9 ноября, во втором чтении Сейм поддержал поправки к Закону "О защите прав потребителей", которые предназначены для защиты ипотечных заемщиков.