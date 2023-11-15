Рейрс: иски банков к государству за защиту заемщиков будут атакой на каждого должника

Судебные разбирательства коммерческих банков с государством, оспаривающие запланированный план защиты заемщиков, станут очередным косвенным нападением на каждого заемщика, заявил в интервью Латвийскому радио глава Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Янис Рейрс ("Новое Единство").
Он подчеркнул, что на поддержку ипотечных заемщиков в связи с повышением кредитных ставок запланировано до 90 млн евро, но механизм поддержки еще уточняется в Сейме. Законопроект будет одобрен в третьем чтении в Сейме в начале декабря. Ожидается, что поддержка будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.
На вопрос, не грозит ли это судебным разбирательством против государства, депутат ответил, что каждый субъект имеет право подать в суд на кого-то другого, и никто от этого не застрахован, но делается все, чтобы "максимально минимизировать эти риски и люди получают поддержку".
"Конечно, будет интересно, что сектор, который имеет худшие показатели в ЕС, в еврозоне, с самыми высокими процентными ставками, теперь будет подавать в суд на каждого заемщика, потому что на практике это еще одна, скажем так, косвенная атака на каждого заемщика", - сказал Рейрс.
9 ноября, во втором чтении Сейм поддержал поправки к Закону "О защите прав потребителей", которые предназначены для защиты ипотечных заемщиков.
Поправки предусматривают, что государство могло бы поддержать тех ипотечных заемщиков, выплаты которых по кредиту превышают 20% их доходов, однако такая мера не будет распространяться на семьи с детьми, которым поддержка может быть оказана независимо от размера платежа по отношению к доходу.
Теперь над поправками еще предстоит работать и комиссии, и принять Сейму в третьем, окончательном чтении.
Банк должен будет платить ипотечному заемщику комиссию в размере 30% от процентных платежей, рассчитанных за соответствующий квартал. Но такая комиссию не должна составлять более двух процентных пунктов от процентной ставки, определенной за период, с учетом того, что пониженная процентная ставка не должна быть ниже первоначальной ставки.
Ожидается, что поддержка будет оказываться тем потребителям, у которых последний платеж по ипотечному кредиту, рассчитанный в течение календарного месяца, превысит 20% совокупного среднемесячного чистого дохода потребителя (заемщика вместе с созаемщиком) за последние шесть месяцев.
Однако ограничение в 20% не распространяется на потребителей, в семьях которых, на момент подачи заявления о поддержке, есть ребенок в возрасте до 23 лет включительно.
Чтобы получить поддержку, клиент банка также должен будет соответствовать некоторым другим критериям. Поддержка будет действовать либо для единственного договора ипотечного кредита, либо для недвижимости, в которой клиент банка или член его семьи задекларирован.
Договор ипотечного кредита должен быть заключен до 31 октября 2023 года, а остаток ипотечного кредита не может превышать 250 000 евро. Для получения указанной поддержки потребителю также придется подать заявление.
Защита ипотечного заемщика не будет применяться к ипотечным кредитам, выданным с фиксированной процентной ставкой в течение всего периода погашения кредита.
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