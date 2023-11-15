Скончался бывший лидер Народного фронта Латвии Янис Шкапарс

Янис Шкапарс в 1953 году окончил Тукумскую среднюю школу. В 1953 годк он окончил юридический факультет Латвийского государственного университета, а с 1953 по 1969 год работал в руководящих структурах латвийских комсомольских организаций.

Шкапарс был одним из депутатов Верховного Совета, которые 4 мая 1990 года проголосовали за восстановление независимости Латвийской Республике.

В советское время он много лет был редактором газеты "Literatūra un Māksla".

В 1988 году он руководил рабочей группой, которая разработала первую программу Народного фронта Латвии. В 1990 году Шкапарс был избран депутатом Верховного Совета Латвийской Республики, возглавлял Народную комиссию по самоуправлениям и общественным делам и был членом Президиума Верховного Совета. Позже он также был депутатом 7-го и 8-го Сеймов.

Янис Шкапарс награжден орденами Трех звезд IV и III степени, а в 1980 году ему присвоено звание "Заслуженный работник Латвийской ССР".