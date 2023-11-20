Глория Гревцова призывает увеличить пособие по уходу и зарплату пожарным

Одно из предложений Гревцовой заключается в том, чтобы найти дополнительные 50 млн. евро для доплат к пенсиям по старости и инвалидности. Это предложение будет распространяться на пенсии, назначенные в период с 2012 по 2028 год, причем доплаты должны быть возобновлены не постепенно, а немедленно.

Кроме того, Гревцова требует найти 6,4 млн. евро, чтобы увеличить пособие по уходу за ребенком - инвалидом первой группы с детства после 18 лет. По ее мнению, это пособие должно составлять 500 евро.

Она также предлагает увеличить пособие по рождению ребенка до 600 евро. Для этого потребуется дополнительно 2,7 млн. евро.

Гревцова рекомендует выделить дополнительно 30 млн. евро на уход и лечение онкологических больных и 24 млн евро на повышение заработной платы пожарным.

Для всех этих предложений депутат предлагает перераспределить средства на непредвиденные обстоятельства.

Проект бюджета будущего года не предусматривает увеличение пособий по уходу.