В школы Литвы вновь поступили сообщения о возможной взрывчатке, ядовитом газе

Как сообщили в департаменте полиции, во вторник снова регистрируются сообщения о получаемых электронных письмах на английском языке. В них содержатся угрозы взорвать здания или наполнить помещения ядовитым газом.

"Всего к 9 часам было получено 28 писем, большая часть из них поступила в школы и гимназии", - сообщили в департаменте полиции.

После получения такого письма полиция просит сохранять бдительность и следовать данным ранее рекомендациям – не прекращать свою деятельность, не вызывать экстренные службы, а проконсультироваться с ответственными сотрудниками. Рекомендуется не спешить с эвакуацией людей, но если после такого угрожающего электронного письма и после осмотра помещения или на территории будет обнаружен какой-либо подозрительный предмет, рекомендуется немедленно позвонить в службу экстренной помощи по телефону 112.

В конце октября письма с угрозами о взрывчатке несколько дней подряд получали образовательные и другие учреждения. Их получили тысячами, но ни одно из них не подтвердилось. В то же время подобные угрозы поступали и в учреждения Латвии и Эстонии.

В понедельник ложные угрозы о взрывчатке поступили также в аэропортах Вильнюса и Каунаса, а также на Каунасской ГЭС.