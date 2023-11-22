Фермеры не согласны с предложенной правительством ставкой PVN на овощи и фрукты

Представители фермерских организаций категорически отвергают предложенный компромиссный вариант введения в следующем году 12%-ного налога на добавленную стоимость (PVN) на овощи, фрукты и ягоды, сообщили агентству LETA представители "Крестьянского сейма" после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.
На встрече также присутствовали министр финансов Арвил Ашераденс и другие представители министерства.
Представители фермерских организаций заявили, что предложение правительства применить 12%-ную ставку PVN к овощам, фруктам и ягодам, характерным для Латвии, не является приемлемым решением для отрасли.
Член правления "Крестьянского сейма" Мартиньш Тронс заявил, что, хотя после неоднократных обращений Силиня и Ашераденс наконец-то нашли возможность встретиться с фермерами, ни один из участников не был готов и не хотел слушать фермеров и совместно обсуждать вопросы.
"Не буду отрицать, что мы обсуждали и ряд компромиссных решений, которые можно было бы предложить нынешним партнерам по коалиции, но, обсуждая их, мы поняли, что нет и не может быть компромисса там, где под угрозой находятся целые отрасли - выращивание овощей, фруктов и ягод в Латвии", - говорит Тронс.
По его мнению, латвийским фермерам придется конкурировать с "возможно, менее качественными и небезопасными для человека продуктами питания" из других стран.
В то же время Тронс призывает правительство найти решение в течение ближайших пяти дней и сохранить льготную 5%-ную ставку PVN на овощи, фрукты и ягоды. "В противном случае кому-то из лиц, принимающих решения, придется нести политическую ответственность", - предупреждает Тронс.
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