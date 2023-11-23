Pfizer подала в суд на Польшу. Производитель вакцин требует 1,5 млрд долларов

Сообщается, что иск был подан в брюссельский суд, поскольку контракт был заключен между Pfizer и Еврокомиссией. Речь идет о 60 миллионов вакцин, которые Польша так и не получила и за которые не заплатила, несмотря на ранее заключенное соглашение.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в письме президенту Еврокомиссии в марте 2022 года написал, что страна не будет закупать вакцины Pfizer, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию - войну в соседней Украине.

"В апреле правительство Польши заявило, что расторгает контракт с фармацевтическим гигантом Pfizer из-за расходов, которые страна несет из-за российского вторжения в Украину. С одной стороны, прием беженцев, в том числе медицинская помощь, ложится большим бременем на польский бюджет, а с другой - это было непредвиденное обстоятельство", - отмечают польские СМИ.

Pfizer считает решение Польши неоправданным. Компания долгое время пыталась договориться с Польшей. После смены правительства в Польше компания Pfizer подала иск.

Сообщается, что Варшава попытается доказать в суде, что война России в Украине стало прямой причиной отказа Польши соблюдать договор о покупке вакцин от Covid-19, что и привело к расторжению соглашения.