В разных регионах Латвии пособие по рождению ребенка может отличаться даже в 7 раз

Некоторые родители признаются, что система льгот в органах местного самоуправления является одним из критериев выбора места жительства для декларации.

Гриета живет в Елгаве, но задекларирована в Риге. "Сами мы живем в Елгаве, но я задекларировалась в Риге, просто чтобы пособие было побольше, потому что раньше, еще в этом году, мы жили в Риге", - рассказала Гриета.

"Пособие на ребенка - одна из причин, по которой мы задекларировались в Риге. Другая - очередь в детский сад", - добавил Рихард, задекларированный в Риге, но живущий в Елгаве.

Самоуправление Елгавского края считает, что пособие адекватное, поскольку в этом самоуправлении больше платят за следующих детей.

"За каждого ребенка у нас на 500 евро больше, если детей больше одного", - сказал председатель Елгавской краевой думы Мадарс Ласманис.

Для того, чтобы платить больше, должна быть инициатива родителей и различных организаций по пересмотру пособий, но ее нет, поэтому в бюджете следующего года дополнительных финансов не запланировано.