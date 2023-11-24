Передача: Популярный спортивный клуб за спиной у клиентов продлевает договоры и шлет счета

Получив счета, Эдгар связался со спортивным клубом, однако предприятие указало, что в системе нет информации о прекращении договора. Эдгару нужно явиться в клуб с заявлением, в котором сказано, что он спортивный клуб больше посещать не будет.

Однако прошло уже полтора года, и то заявление у Эдгара не сохранилось.

Кроме того, в приложении Lemon Gym видно, что сумма платежа установлена и на следующие месяцы.

В Центре по защите прав потребителей указывают, что клиенты и коммерсанты должны соблюдать информацию, указанную в договоре. Если Эдгар выполнил все условия, то такая ситуация недопустима. Центр оценил договоры спортивных клубов и констатировал в них недостатки, которые сейчас исправляются.

Представитель Lemon Gym журналистам Bez Tabu пообещала, что ситуация будет рассмотрена.

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