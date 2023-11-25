"При поиске лучших предложений, особенно во время распродаж, важно обращать внимание на конкретное предложение: если оно звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой даже во время распродажи, возможно, так оно и есть. Если хотя бы одна деталь в предложении покажется подозрительной, покупку однозначно стоит пересмотреть. Для дополнительной безопасности также рекомендуется использовать для онлайн-покупок отдельную платежную карту с суммой денег, предназначенной только для конкретной покупки, таким образом защитив свои сбережения или другие средства, предназначенные для ежедневного использования", - советует эксперт.