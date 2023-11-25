Время скидок и праздников означает повышенный интерес людей к интернет-покупкам, а такая активность является дополнительным стимулом для мошенников, которые придумывают новые схемы незаконного обогащения. Как защитить себя и распознать возможное мошенничество при совершении покупок в Интернете, объясняет эксперт Luminor Bank по предотвращению мошенничества Мария Бриеде.
В последние годы количество людей, совершающих покупки в Интернете, увеличивается - в этом году их уже 62% населения, и в основном они покупают одежду, обувь, а также электротовары и бытовую технику.
""Черная пятница" и так называемые скидки "Киберпонедельника" - это время, когда жители все чаще ищут в интернет-магазинах выгодные предложения. Преступники реагируют на спрос, реализуя различные схемы, например, создавая убедительно выглядящий интернет-магазин или фейковую страницу, на которой якобы продаются товары известных брендов по невероятно низким ценам. В момент оплаты покупатель должен ввести данные интернет-банка или карты на сайте созданного для этого фейкового банка, что позволяет мошенникам получить средства на банковском счете человека.
Также мошенники используют рекламу и розыгрыши, которые популярны среди населения, но за фейковым предложением мошенников скрывается специальное программное обеспечение, которое ворует банковские данные.
Заботиться о безопасности своих данных приходится ежедневно, но в это время оценивать поступившие предложения необходимо особенно критически, в том числе уделяя больше внимания ссылкам интернет-магазинов, проверке содержащейся в них информации, - напоминает Бриеде.
Эксперт рекомендует обратить внимание на 5 вещей, которые помогут распознать мошенничество при покупках в Интернете:
- Убедитесь, что адрес веб-сайта содержит символ безопасного просмотра - защищенный веб-адрес начинается с https, а не http, где "s" означает безопасный.
- Если интернет-магазин или сайт выглядит сомнительно, содержит ошибки в тексте, отсутствуют разделы социальных сетей с контактами и ссылками, информация о доставке и других условиях - его нельзя считать безопасным.
- Также важно убедиться, что интернет-магазин имеет реальные отзывы покупателей. Если таковые имеются, но слишком позитивны или однообразны и создается впечатление, что написаны не людьми, это может указывать на то, что на сайте небезопасно совершать покупки.
- Будьте внимательны при получении различных сообщений, связанных с отправкой посылок - электронного письма с подтверждением отправки, сообщения о проведенном платеже, а также уведомления или SMS о доставке посылки. Прежде чем открывать любые ссылки, содержащиеся в таких сообщениях, следует убедиться в их подлинности. Мошенники знают, что во время распродаж люди совершают много покупок и могут потерять бдительность.
- Небезопасный веб-сайт может представлять угрозу, распространяя вредоносное ПО или крадя информацию. Чтобы защитить ваши данные, смартфон и кошелек от потенциальных рисков, мы рекомендуем убедиться, что ссылка в прошлом не была связана с киберпреступлениями или компьютерными вирусами и в настоящее время не содержит опасного контента. Это можно проверить с помощью инструментов проверки репутации, таких как Google Safe Browsing или talosintelligence.com.
"При поиске лучших предложений, особенно во время распродаж, важно обращать внимание на конкретное предложение: если оно звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой даже во время распродажи, возможно, так оно и есть. Если хотя бы одна деталь в предложении покажется подозрительной, покупку однозначно стоит пересмотреть. Для дополнительной безопасности также рекомендуется использовать для онлайн-покупок отдельную платежную карту с суммой денег, предназначенной только для конкретной покупки, таким образом защитив свои сбережения или другие средства, предназначенные для ежедневного использования", - советует эксперт.
Если вы все-таки стали жертвой мошенников и ваши персональные данные попали к ним, следует немедленно обратиться в свой банк и Госполицию.
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