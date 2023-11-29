Ноябрь стремится к концу, а зима, судя по пейзажу за окном, уже давно здесь! В этот холодный вечер RUS TVNET вспоминает главные события уходящей среды в Латвии и за рубежом.
Главное за 29 ноября ⟩ Грядет сильный снегопад, нападение на женщину в ресторане, Pasažieru vilciens меняет название
Новости Латвии:
Широкий резонанс в соцсетях вызвало видео, снятое в ночь на 11 ноября в одном из мест отдыха Риги, где мужчина бьет женщину по голове, а затем вытаскивает ее из помещения. Выяснилось, что на видео запечатлен Мурад Юшко, владелец популярных ресторанов.
Жительница Екабпилса недоумевает, почему в общественном месте города размещены объекты с названиями России и Беларуси.
Со среды когда AS Pasažieru vilciens получит новые электропоезда Škoda Vagonka, начнется переход на новый бренд Vivi.
Рижский городской суд отклонил решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), который оштрафовал на 8000 евро владельца портала Latvijas ziņas - компанию Global Entertainmet за разжигание ненависти в программе "Лучше знать".
За рубежом:
Несколько российских источников, поддерживающих военное вторжение в Украину, сообщают о смерти заместителя командира 14-го армейского корпуса генерал-майора Владимира Завадского.
Польские транспортные компании заявляют, что украинцы "украли" у них европейский рынок. О продолжающемся кризисе - в репортаже DW с польско-украинской границы.
Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко опубликовал заявление о том, что Россия планирует готовиться к дальнейшей агрессии против стран Балтии.
Интересное чтиво:
Весной этого года Юрмальская дума предложила предоставить жителям города бесплатный проезд до Риги и обратно. Идея вызвала фурор, и многие с нетерпением ждали ее реализации. Но время шло, а изменений не происходило. RUS TVNET узнал, дождутся ли юрмальчане бесплатных электричек?
В Эстонии простая операция на ноге превратила 42-летнюю мать пятерых детей в инвалида.
DevTernity - крупнейшая в Латвии международная конференция по разработке программного обеспечения. В этом году конференция была внезапно отменена, поскольку несколько разработчиков и руководителей компаний отказались от участия в мероприятии после обвинений в том, что организаторы выдумали профили выступающих женщин.
Экс-политик и бизнес-леди Линда Мурниеце отметила, что она не выпячивает свой статус свободной женщины, но есть люди, которые позволяют себе нарушать элементарные нормы приличия и неприкосновенность частной жизни.
В воскресенье нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо отличился элегантным голом в матче Английской Премьер-лиги.
В четверг в узком кругу состоялось медиа-мероприятие, посвященное эротической драме "Экстаз", снятой по книге автора бестселлера Карины Глейтнере (ранее Рачко). TVNET GRUPA тоже побывала там, узнав много интересных фактов о закулисье как от режиссера фильма Дж. Дж. Джилинджера, так и от главных действующих лиц.
В последний день ноября в Латвии ожидается продолжительный снегопад, на юге Курземе осадков будет меньше, прогнозируют синоптики.
На предстоящей неделе в Латвии сохранится холодная и снежная погода, а в середине декабря, согласно прогнозам, возможна оттепель.
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