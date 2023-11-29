Главное за 29 ноября ⟩ Грядет сильный снегопад, нападение на женщину в ресторане, Pasažieru vilciens меняет название

Интересное чтиво:

Весной этого года Юрмальская дума предложила предоставить жителям города бесплатный проезд до Риги и обратно. Идея вызвала фурор, и многие с нетерпением ждали ее реализации. Но время шло, а изменений не происходило. RUS TVNET узнал, дождутся ли юрмальчане бесплатных электричек?

В Эстонии простая операция на ноге превратила 42-летнюю мать пятерых детей в инвалида.

DevTernity - крупнейшая в Латвии международная конференция по разработке программного обеспечения. В этом году конференция была внезапно отменена, поскольку несколько разработчиков и руководителей компаний отказались от участия в мероприятии после обвинений в том, что организаторы выдумали профили выступающих женщин.

Экс-политик и бизнес-леди Линда Мурниеце отметила, что она не выпячивает свой статус свободной женщины, но есть люди, которые позволяют себе нарушать элементарные нормы приличия и неприкосновенность частной жизни.

В воскресенье нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо отличился элегантным голом в матче Английской Премьер-лиги.

В четверг в узком кругу состоялось медиа-мероприятие, посвященное эротической драме "Экстаз", снятой по книге автора бестселлера Карины Глейтнере (ранее Рачко). TVNET GRUPA тоже побывала там, узнав много интересных фактов о закулисье как от режиссера фильма Дж. Дж. Джилинджера, так и от главных действующих лиц.

В последний день ноября в Латвии ожидается продолжительный снегопад, на юге Курземе осадков будет меньше, прогнозируют синоптики.

На предстоящей неделе в Латвии сохранится холодная и снежная погода, а в середине декабря, согласно прогнозам, возможна оттепель.