Банк Латвии наложил на LPB Bank штраф в размере 2 миллионов евро

LPB Bank не согласился с решением FKTK, и по его заявлению об отмене решения совета FKTK в административном окружном суде было возбуждено административное дело, которое сейчас LPB Bank намерен просить у суда прекратить, признав ранее выявленные FKTK нарушения. LPB Bank принял меры по устранению нарушений, выявленных в 2018 году, и разработал план мер по дальнейшему улучшению системы внутреннего контроля, что является условием заключения административного договора и снижения размера штрафа.

Констатированные нарушения и недостатки LPB Bank признает и приступил к их устранению, однако дополнительный административный договор предусматривает правовые обязательства LPB Bank, которые направлены на совершенствование системы внутреннего контроля кредитного учреждения и развитие деятельности для ее соответствия требованиям нормативных актов по предотвращению NILLTPF и за внедрением которых будет следить Банк Латвии.

Целью Банка Латвии в надзоре за участниками финансового сектора является содействие конструктивному сотрудничеству с участниками финансового рынка Латвии. В ситуации, когда выявляются нарушения нормативных актов или недостатки в деятельности кредитного учреждения, особенно важно, чтобы кредитное учреждение разобралось в нарушениях и недостатках, признало их, разработало план их скорейшего устранения и в дальнейшей деятельности не допускало подобных нарушений.