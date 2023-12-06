Банк Латвии наложил на LPB Bank штраф в размере 2 миллионов евро

Банк Латвии наложил на LPB Bank штраф в размере 2 016 342 евро, одновременно заключив административный договор, сообщили агентству LETA представители Банка Латвии.
Банк Латвии заключил с LPB Bank административный договор, предусматривающий, что LPB Bank будет выполнять ряд правовых обязательств в связи с требованиями нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации (NILLTPF) и улучшением системы внутреннего контроля.
За выявленные нарушения нормативных актов и недостатки системы внутреннего контроля на кредитное учреждение наложен штраф в размере 2 016 342 евро. Договор заключен, так как LPB Bank признал констатированные при проверке Банка Латвии нарушения в сфере предотвращения NILLTPF и принял целенаправленные меры по устранению этих нарушений.
Административный договор с LPB Bank заключен на основании нарушений, выявленных в 2021 году Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) и в 2023 году - Банком Латвии, а также в связи с принятым 16 октября 2018 года решением FKTK о применении штрафа в размере 2,2 млн евро за нарушения требований нормативных актов по предотвращению NILLTPF, которое LPB Bank обжаловал в административном окружном суде.
Представители Банка Латвии сообщили, что в 2018 году LPB Bank не обеспечил работу системы внутреннего контроля, соответствующую характеру деятельности и управлению рисками NILLTPF, присущими клиентам высокого риска, и способность идентифицировать и эффективно управлять рисками NILLTPF.
LPB Bank не согласился с решением FKTK, и по его заявлению об отмене решения совета FKTK в административном окружном суде было возбуждено административное дело, которое сейчас LPB Bank намерен просить у суда прекратить, признав ранее выявленные FKTK нарушения. LPB Bank принял меры по устранению нарушений, выявленных в 2018 году, и разработал план мер по дальнейшему улучшению системы внутреннего контроля, что является условием заключения административного договора и снижения размера штрафа.
Констатированные нарушения и недостатки LPB Bank признает и приступил к их устранению, однако дополнительный административный договор предусматривает правовые обязательства LPB Bank, которые направлены на совершенствование системы внутреннего контроля кредитного учреждения и развитие деятельности для ее соответствия требованиям нормативных актов по предотвращению NILLTPF и за внедрением которых будет следить Банк Латвии.
Целью Банка Латвии в надзоре за участниками финансового сектора является содействие конструктивному сотрудничеству с участниками финансового рынка Латвии. В ситуации, когда выявляются нарушения нормативных актов или недостатки в деятельности кредитного учреждения, особенно важно, чтобы кредитное учреждение разобралось в нарушениях и недостатках, признало их, разработало план их скорейшего устранения и в дальнейшей деятельности не допускало подобных нарушений.
Прибыль LPB Bank за девять месяцев этого года составила 789 000 евро, что в 3,9 раза меньше, чем за соответствующий период 2022 года. На конец сентября 2023 года активы банка составили 168,906 млн евро, что на 2,4% больше, чем на конец 2022 года, когда активы LPB Bank составляли 164,994 млн евро.
LPB Bank полностью принадлежит компании Mono Ltd. Владельцами Mono являются Михаил Ульман (49,43%), гражданин США Александр Плоткин (32,67%) и Биомин Каем (17,9%), сообщает Firmas.lv.
Ульман является обвиняемым по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.
По размеру активов LPB Bank на конец 2022 года был самым маленьким банком в Латвии, свидетельствует обнародованная Банком Латвии информация.
Также сообщалось, что Signet Bank планирует приобрести решающее влияние в LPB Bank, сообщил Совет по конкуренции (СК), получивший соответствующее заявление Signet Bank.
Signet Bank работает на рынке банковских услуг, то есть занимается предоставлением финансовых и инвестиционных услуг, включая корпоративные финансы и инвестиционный банкинг. LPB Bank также активно работает на рынке банковских услуг, а его филиалы занимаются арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью, логистикой, хранением и складированием, погрузкой и разгрузкой товаров и другой вспомогательной транспортной деятельностью, внедрением и развитием новых технологий на латвийском рынке, а также различными видами торговли.
Таким образом, деятельность Signet Bank и LPB Bank на латвийском банковском рынке пересекается.
В Банке Латвии агентству LETA сообщили, что Signet Bank планирует выкупить все принадлежащие акции банка у SIA Mono, владельца LPB Bank.
При этом в Банке Латвии заявили, что акции банка, принадлежащие Mono, не арестованы, но арест наложен на акции Mono, принадлежащие Ульману, которых данная сделка не касается.
Банк Латвии также отметил, что на основании заявления Signet Bank Банк Латвии совместно с Европейским центральным банком оценили сделку, и Европейский центральный банк принял решение разрешить Signet Bank приобрести значительное влияние в LPB Bank.
В Signet Bank агентству LETA сообщили, что в настоящее время сделка находится в процессе, но пока она не состоялась, банк не может дать дальнейших комментариев.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!