"Спрос есть": торговцы о том, почему в Латвии можно увидеть продукты из России

"Почему? Спрос есть. Их покупает особенный покупатель. Не знаю, может, это ностальгия или вкус детства", - рассказал Раймонд Окманис программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4.

По его словам, это особенно сильно видно в Латгале, "где есть ностальгия по майонезу или каким-то ещё российским продуктам".

Он также заметил, что потребитель готов платить за российский товар, потому что часто стоимость российских продуктов выше, чем у латвийских аналогов.

Раймонд Окманис сказал, что принципиальная позиция торговой сети LATS состоит в том, что

"мы не берем российские товары. Но магазины порой сами решают, что им закупать у поставщиков".

"Торговая сеть LATS заключает централизованные договоры с большинством латвийских поставщиков. И у нас нет таких договоров", - отметил Окманис.

Ранее RUS TVNET выяснял, законно ли торговать российскими товарами в Латвии?

После начала войны в Украине в Латвии то и дело разгораются споры по поводу продуктов питания из России, которые продаются в нашей стране. Жители спрашивают: неужели этими товарами можно торговать в Латвии и не нарушают ли магазины режим санкций?

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