Тарифы на газ повысятся, но счета уменьшатся. Что происходит на рынке?

Снижение цены на газ в начале следующего года особенно ощутят жители, использующие газ для отопления. По данным Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) о текущих предложениях торговцев природным газом для домохозяйств, счета в январе могут быть на 15-20% ниже по сравнению с январем 2023 года.

"На падение цен на европейском рынке природного газа повлиял по-прежнему стабильный импорт природного газа из Норвегии и от других поставщиков, а также тот факт, что жители Европы изменили свои привычки после прошлогоднего энергетического кризиса и теперь потребляют меньше газа", - говорит представитель SPRK Янис Негрибс.

Таким образом, несмотря на то, что тарифы на услуги распределительной системы повысятся, это будет компенсировано падением цен на природный газ на фондовой бирже. На данный момент можно прогнозировать, что счета за январь 2024 года для домохозяйств, использующих газовое отопление, могут быть примерно на пятую часть ниже по сравнению со счетами в начале 2023 года, продолжает он.

Если в январе 2023 года средняя цена природного газа на бирже составляла 63,20 евро за мегаватт-час (МВт-ч), то в январе 2024 года его прогнозируемая цена составит 39,55 евро за МВт-ч. Для жителей, использующих природный газ только для приготовления пищи, счет может оказаться примерно на 7% ниже, чем год назад.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!