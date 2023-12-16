Мнение эксперта ⟩ Когда может произойти вступление Украины в Евросоюз?

Политолог признал, что это сложный вопрос. По его мнению, одним из способов борьбы с этим является интернационализация, то есть должно быть много международного внимания, присутствие мировых организаций и сокращение роли России, что далеко не просто. Россия претендует на роль посредника между Приднестровьем и Кишиневом, но она не является ни миротворцем, ни посредником.

"К решению этого вопроса должны быть привлечены важные акторы международной политики, а также отдельные страны и организации. К сожалению, приходится констатировать, что политика России доказала свою эффективность. Россия сумела удержать страны в своей сфере влияния, а Запад не был стратегически заинтересован в вытягивании этих стран из-под крыла Москвы. Что бы ни говорили московские пропагандисты, политика ЕС была более бюрократической и нормативной", - сказал политолог.

Кудрос отметил, что ЕС ожидает демократических реформ, за которыми может последовать финансовая помощь. В такой ситуации Россия действует без каких-либо регулятивных программ и покупает энергетические компании, как это происходит в Беларуси и Армении, разжигая конфликты или инициируя их сама.

На вопрос, может ли приглашение Украины и Молдовы к переговорам ускорить стремление Грузии и Армении вступить в ЕС, политолог подчеркнул, что Армения уже предприняла шаги по сближению.

Армения разочарована в России. Стратегическая ставка Армении в вопросах национальной безопасности была сделана на Россию. Премьер-министр страны уже начал в Армении процессы демократизации, которые неприемлемы для России. Поэтому Западу необходимо помочь Армении и сделать шаги навстречу Армении, что и происходит.

"К сожалению наследие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стирается. Олигархи, сделавшие свои состояния в России, увлекли Грузию далеко в сторону от вектора западной интеграции. Хочу подчеркнуть, что дело не в этом. Я предполагаю, что Грузия будет испытывать ревность, глядя на Молдову и Украину", - сказал политолог.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!