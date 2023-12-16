Мнение эксперта ⟩ Когда может произойти вступление Украины в Евросоюз?

Фактическое принятие Украины в Евросоюз (ЕС) может состояться после окончания войны, заявил политолог Андис Кудорс.
Он отметил, что сложно принять в союз страну, находящуюся в активном состоянии войны, но ЕС не является альянсом безопасности в классическом понимании. Поэтому правила не настолько строгие, чтобы страну нельзя было принять в блок из-за неопределенности относительно какой-то части территории.
На вопрос, может ли Кремль предпринять какие-либо шаги в ответ на решение Европейского союза начать переговоры о вступлении Украины, политолог подчеркнул, что президент России Владимир Путин практически на протяжении всего своего правления действовал так, чтобы Украину не приняли ни в ЕС, ни в НАТО.
Для России война - это всего лишь инструмент. Для России важно сохранить соседние страны в орбите своего влияния, поэтому Кремлю выгодны как замороженные конфликты, так и территориальные споры, и военные действия.
"Цель России - сохранить вокруг себя серую буферную зону и не позволить соседним странам вести независимую внешнюю политику. В этом смысле России будет достаточно "де-факто" контролировать часть территории Украины. Принципиально важно помочь Украине вернуть всю территорию и вернуться к границам 1991 года", - сказал политолог.
Отвечая на вопрос, означают ли усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокированию переговоров о вступлении в ЕС и финансовой поддержки Украины то, что Венгрия начинает дистанцироваться от ЕС, политолог отметил, что Венгрия уже дистанцируется, проводя дружественную Кремлю внешнюю политику и поддерживая личные отношения с Путиным.
Андис Кудорс подчеркнул, что Венгрии уже удалось добиться своей цели - в среду, 13 декабря, Еврокомиссия разблокировала 10 миллиардов евро из фондов ЕС, на которые Венгрия имела право. По мнению политолога, Венгрия продолжит следовать нынешней модели поведения и попытается выжать максимальную выгоду в отношениях с Брюсселем, используя украинский вопрос.
"В целом я настроен оптимистично. Даже если Орбану удастся заморозить или ограничить принятие каких-то решений, это лишь вопрос времени. Хоть Венгрия с Орбаном во главе и демонстрирует абсолютную негибкость, но это совсем не так. Тот факт, что Орбан вышел из зала, дало возможность проголосовать за начало переговоров о вступлении. Это грандиозная победа Украины. Десять лет назад это было немыслимо", - заявил политолог.
Кудрос предположил, что решение Европейского союза окажет положительное влияние на внутреннюю политику Украины. Поскольку существует реальная перспектива вступления в ЕС, скорость реформ в Украине также увеличится.
Хотя ЕС запустил в 2009 году "Восточное партнерство", которое представляет собой программу сотрудничества союза с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной, оно не давало реальной перспективы для присоединения.
По мнению политолога, Украине придется решать вопросы, связанные с независимостью судебной власти, борьбой с коррупцией, а также сокращением власти олигархов. Шаги для решения этих проблем уже предпринимаются, но реальная перспектива вступления в ЕС улучшит демократизацию Украины и укрепит верховенство закона.
Отвечая на вопрос, сможет ли Венгрия выйти из ЕС в будущем, Кудрос отметил, что мотивация вступления Венгрии в ЕС была материальной. Венгрия нуждается в финансировании ЕС.
"Я не думаю, что венгры сами могли бы решиться на быстрый выход из ЕС, потому что вряд ли Россия компенсирует Венгрии все потери, которые она понесет при выходе из ЕС. Могу согласиться, что напряженность и внутренние разногласия в ЕС будут возрастать. Есть и другие лидеры, например, в Австрии и Чехии, которые не идут в ногу со всеми странами союза. ЕС не является федеративным государством, государства-члены решают все по-своему. Быть единым не так-то просто. Конечно, позиция Орбана по Украине и России вызывает сожаление", - подчеркнул политолог.
Поскольку лидеры стран-членов ЕС договорились начать переговоры о вступлении не только с Украиной, но и с Молдовой, то обсуждается вопрос Приднестровья, протянувшегося на 460 километров вдоль границы Украины и Молдовы.
Приднестровье провозгласило независимость в августе 1991 года, еще до распада СССР, а в 1992 году последовал краткий вооруженный конфликт между самопровозглашенной республикой и центральным правительством Молдовы.
Политолог признал, что это сложный вопрос. По его мнению, одним из способов борьбы с этим является интернационализация, то есть должно быть много международного внимания, присутствие мировых организаций и сокращение роли России, что далеко не просто. Россия претендует на роль посредника между Приднестровьем и Кишиневом, но она не является ни миротворцем, ни посредником.
"К решению этого вопроса должны быть привлечены важные акторы международной политики, а также отдельные страны и организации. К сожалению, приходится констатировать, что политика России доказала свою эффективность. Россия сумела удержать страны в своей сфере влияния, а Запад не был стратегически заинтересован в вытягивании этих стран из-под крыла Москвы. Что бы ни говорили московские пропагандисты, политика ЕС была более бюрократической и нормативной", - сказал политолог.
Кудрос отметил, что ЕС ожидает демократических реформ, за которыми может последовать финансовая помощь. В такой ситуации Россия действует без каких-либо регулятивных программ и покупает энергетические компании, как это происходит в Беларуси и Армении, разжигая конфликты или инициируя их сама.
На вопрос, может ли приглашение Украины и Молдовы к переговорам ускорить стремление Грузии и Армении вступить в ЕС, политолог подчеркнул, что Армения уже предприняла шаги по сближению.
Армения разочарована в России. Стратегическая ставка Армении в вопросах национальной безопасности была сделана на Россию. Премьер-министр страны уже начал в Армении процессы демократизации, которые неприемлемы для России. Поэтому Западу необходимо помочь Армении и сделать шаги навстречу Армении, что и происходит.
"К сожалению наследие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стирается. Олигархи, сделавшие свои состояния в России, увлекли Грузию далеко в сторону от вектора западной интеграции. Хочу подчеркнуть, что дело не в этом. Я предполагаю, что Грузия будет испытывать ревность, глядя на Молдову и Украину", - сказал политолог.
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