ЕЦБ критикует поддержку ипотечных заемщиков, принятую Сеймом

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендует провести тщательный анализ принятых Сеймом, но еще не провозглашенных президентом поправок к закону о защите прав потребителей в отношении возможных негативных последствий для банковской отрасли, свидетельствует заключение ЕЦБ о временной пошлине для кредитных учреждений, принятой с целью защиты получателей ипотечного кредита.
ЕЦБ опубликовал заключение 11 декабря, отметив, что 6 декабря поправки были приняты Сеймом, поэтому не было выделено время на обсуждения с ЕЦБ. Заявление от бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма ЕЦБ получил 30 ноября.
Заключение содержит критику того, что хотя реализация законопроекта повлечет за собой финансовые издержки для латвийского банковского сектора, комиссия не представила оценку влияния на рентабельность банковской отрасли, капитализацию и дальнейшую оценку кредитоспособности.
В частности, ЕЦБ поясняет: хотя предполагается, что около 13% заемщиков в Латвии могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за роста цен и процентных ставок, влияние роста процентных ставок на общую платежеспособность домохозяйств будет умеренным. Более существенное влияние окажет рост потребительских цен.
"Исторически низкий уровень не приносящих доходы кредитов в латвийских банках заставляет усомниться в обоснованности законопроекта", - говорится в заключении.
Кроме того, по мнению ЕЦБ, будет необоснованно снижена рентабельность банков, а выгоду от выплаты компенсации получат заемщики, способные производить платежи.
ЕЦБ рассматривает возможность того, что более низкая рентабельность в результате применения законопроекта может вынудить банки предлагать менее выгодные условия кредитования и повышать процентные ставки по кредитам, а также сузить предложение по кредитованию, что затем может негативно отразиться на росте реального народного хозяйства.
Кроме того, ЕЦБ обращает внимание на то, что более низкая рентабельность и капитал снизят способность кредитных организаций создавать дополнительные резервы капитала, которые защищают их от дальнейших экономических потрясений.
При этом из-за снижения прогнозов рентабельности кредитных учреждений может снизиться интерес местных и иностранных инвесторов к вкладам в латвийские кредитные учреждения.
"Законопроект может исказить конкуренцию на рынке и ослабить равные условия конкуренции в банковском союзе", - говорится в заключении.
ЕЦБ добавляет, что законопроект может повлечь за собой и другие внеплановые последствия, негативно повлияв на финансовую стабильность, поэтому необходим анализ, в котором будет оценено конкретное влияние предложенной пошлины на предоставление новых кредитов и условия конкуренции на рынке.
Как сообщалось, ожидается, что в предусмотренный Конституцией срок президент Латвии Эдгар Ринкевич обнародует поправки к закону о защите прав потребителей в поддержку ипотечных заемщиков.
Латвийская конфедерация работодателей и Латвийская торгово-промышленная палата в письме президенту Латвии выразили обеспокоенность в связи с процессом принятия поправок.
Организации предприятий указали, что механизм поддержки необходимо разработать в ходе соответствующего консультативного процесса таким образом, чтобы он позволил оказать целевую поддержку заемщикам, а также положительно повлиял на госбюджет и укрепил предпринимательскую среду в Латвии, при этом подчеркивается, что при сотрудничестве возможно достичь согласованного решения вовлеченных сторон.
Кроме того, предпринимательские организации выразили мнение, что предложенные поправки к закону могут негативно повлиять на стабильность предпринимательской деятельности, в том числе финансовой отрасли в Латвии, добавив, что финансовая отрасль уже отметила, что в настоящее время подготовленные законодателем предложения не нацелены и не выполнят основной функции - оказать поддержку попавшим в трудную ситуацию получателям ипотечных кредитов. Таким образом, далее следует рассмотреть возможные решения, которые поддержат соответствующих заемщиков, но одновременно не продолжат способствовать инфляции путем оказания поддержки богатейшему слою общества.
При этом предпринимательские организации подчеркнули, что создание надежности для повышения привлекательности инвестирования - процесс медленный, но с высоким потенциалом отдачи, а резкие и внезапные изменения, причем без обоснованного анализа их влияния, являются сигналом для уже существующих и потенциальных участников рынка о том, что Латвия не является прогнозируемым и здоровым местом для инвестиций.
В письме президенту подчеркивается, что такой законодательный процесс угрожает любой коммерческой деятельности, и такое вмешательство в существующие правоотношения не соответствует действиям демократического государства в условиях рыночной экономики.
Также сообщалось, что 6 декабря Сейм принял в окончательном чтении разработанные бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией поправки к закону о защите прав потребителей, которые определяют, что поддержка получателей ипотечных кредитов в 2024 году составит 30% от размера процентных платежей, но не более двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки.
Для оказания этой поддержки кредитным организациям будет установлена обязанность платить пошлину "с целью защиты благосостояния общества с учетом бремени платежей на домашние хозяйства".
Банки как плательщики пошлины будут обязаны каждому соответствующему получателю ипотечного кредита начислить компенсацию процентов по кредитам в размере 30% от уплаченных в квартал процентных платежей, рассчитанных по соответствующему договору ипотечного кредита, но не более чем в объеме двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки (общей ставки).
При этом процентная компенсация по кредитам не будет выплачиваться по ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой за весь период погашения кредита.
Компенсацию процентов по кредиту получат получатели ипотечного кредита, чей кредитный договор заключен до 31 октября 2023 года и чей остаток по ипотечному кредиту не превысит 250 000 евро.
Кредитные учреждения, которые будут обязаны платить пошлину, будут платить ее по выданным потребителям (физическим лицам - получателям кредитов) кредитам, возврат которых обеспечен ипотекой находящейся в Латвии недвижимости, или по ипотечным кредитам.
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