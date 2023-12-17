ЕЦБ критикует поддержку ипотечных заемщиков, принятую Сеймом

При этом предпринимательские организации подчеркнули, что создание надежности для повышения привлекательности инвестирования - процесс медленный, но с высоким потенциалом отдачи, а резкие и внезапные изменения, причем без обоснованного анализа их влияния, являются сигналом для уже существующих и потенциальных участников рынка о том, что Латвия не является прогнозируемым и здоровым местом для инвестиций.

В письме президенту подчеркивается, что такой законодательный процесс угрожает любой коммерческой деятельности, и такое вмешательство в существующие правоотношения не соответствует действиям демократического государства в условиях рыночной экономики.

Также сообщалось, что 6 декабря Сейм принял в окончательном чтении разработанные бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией поправки к закону о защите прав потребителей, которые определяют, что поддержка получателей ипотечных кредитов в 2024 году составит 30% от размера процентных платежей, но не более двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки.

Для оказания этой поддержки кредитным организациям будет установлена обязанность платить пошлину "с целью защиты благосостояния общества с учетом бремени платежей на домашние хозяйства".

Банки как плательщики пошлины будут обязаны каждому соответствующему получателю ипотечного кредита начислить компенсацию процентов по кредитам в размере 30% от уплаченных в квартал процентных платежей, рассчитанных по соответствующему договору ипотечного кредита, но не более чем в объеме двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки (общей ставки).

При этом процентная компенсация по кредитам не будет выплачиваться по ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой за весь период погашения кредита.

Компенсацию процентов по кредиту получат получатели ипотечного кредита, чей кредитный договор заключен до 31 октября 2023 года и чей остаток по ипотечному кредиту не превысит 250 000 евро.

Кредитные учреждения, которые будут обязаны платить пошлину, будут платить ее по выданным потребителям (физическим лицам - получателям кредитов) кредитам, возврат которых обеспечен ипотекой находящейся в Латвии недвижимости, или по ипотечным кредитам.

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