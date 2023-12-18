Видео ⟩ У одного из новых электропоездов выявлены технические неполадки

У одного из составов обнаружена неисправность в работе отделителя тока, над устранением которой работают представители завода-производителя.

Еще у одного из новых электропоездов была выявлена неисправность дверей, но эта техническая проблема уже устранена.

Как сообщили в PV, согласно договору с чешским предприятием Škoda Vagonka электропоезда имеют гарантийный срок до 340 000 километров, но не более 30 месяцев. В дополнение к общему гарантийному сроку установлены минимальные гарантийные сроки на отдельные компоненты.

Дефекты электропоездов, обнаруженные в течение гарантийного срока, должны устраняться поставщиком в кратчайшие сроки после получения уведомления, в том числе дефекты уровня А - в течение 24 часов, дефекты уровня В - в течение 72 часов.

Как сообщалось, три первых новых электропоезда начали курсировать 15 декабря по направлению в Тукумс, Айзкраукле и Скулте, а с 16 декабря - по направлению в Елгаву.

В настоящее время в Латвию доставлено 20 составов. Škoda Vagonka планирует передать PV до конца этого года до 19 электропоездов.

В PV ранее сообщили, что все 32 новых электропоезда планируется получить к середине 2024 года.

TVNET GRUPA в пятницу, 15 декабря, отправилась в поездку на новом электропоезде и выслушала впечатления пассажиров.

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