С будущего года снизятся тарифы на распределение и передачу электроэнергии

С 1 января 2024 года снизятся тарифы на распределение и передачу электроэнергии, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
В комиссии сообщили, что со следующего года вступят в силу новые дифференцированные тарифы на распределение и передачу электроэнергии, при этом их значения, которые действовали с 1 июля 2023 года, снизятся.
По подсчетам экспертов SPRK, например, для пользователей с однофазным (F) подключением на 16 ампер (А) и потреблением электроэнергии до 100 киловатт (kWh) в месяц тариф на распределение в январе 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года, может снизиться примерно на 6%.
В то же время регулятор обращает внимание, что плата за тариф на распределение - только один из компонентов, образующих конечный счет для потребителя вместе с платой за электроэнергию и PVN.
Кроме того, ссылаясь на предыдущее заявление оператора распределительной системы Sadales tīkls, SPRK указывает, что фиксированная часть тарифа - плата за поддержание мощности - с января 2024 года снизится примерно на 7-11% по сравнению с июлем 2023 года. Конкретное снижение будет зависеть от типа подключения и выбранного тарифного плана.
Немного - на 1% - снизится и плата за поставленные киловатт-часы, однако конкретный размер снижения изменчивой части платежа будет зависеть от ежемесячного потребления электроэнергии.
В то же время пересмотренный тариф Augstsprieguma tīkls (AST), состоящий из двух компонентов - затрат на передачу электроэнергии и затрат на поддержание мощности, - будет на 2,5% ниже действующего тарифа.
Председатель совета SKRP Алда Озола указала, что пересмотр дифференцированных тарифов на услуги систем распределения и передачи электроэнергии был осуществлен в интересах всех пользователей, а операторы систем распределения и передачи использовали все доступные инструменты для определения сниженных значений тарифов. В том числе следует учитывать, что изменился прогноз инфляции на ближайшие годы, а также прогнозы цен на электроэнергию и, соответственно, ожидаемые затраты на потери электроэнергии и обеспечение технологических процессов.
Дальнейшее повышение тарифов в тарифных периодах для бытовых потребителей планируется делать с каждым годом все более плавным с учетом предельно допустимых значений тарифов для фиксированной части тарифа, установленных законом о рынке электроэнергии, отметила Озола.
В то же время Озола напомнила, что каждому домохозяйству стоит проверять свои возможности по снижению счетов за электроэнергию, в том числе путем критической оценки мощности подключения к электросети и снижения ее при необходимости, а также проверить, заключен ли у домохозяйства наиболее выгодный договор купли-продажи электроэнергии и, при необходимости, перезаключить его.
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