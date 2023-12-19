С будущего года снизятся тарифы на распределение и передачу электроэнергии

В то же время пересмотренный тариф Augstsprieguma tīkls (AST), состоящий из двух компонентов - затрат на передачу электроэнергии и затрат на поддержание мощности, - будет на 2,5% ниже действующего тарифа.

Председатель совета SKRP Алда Озола указала, что пересмотр дифференцированных тарифов на услуги систем распределения и передачи электроэнергии был осуществлен в интересах всех пользователей, а операторы систем распределения и передачи использовали все доступные инструменты для определения сниженных значений тарифов. В том числе следует учитывать, что изменился прогноз инфляции на ближайшие годы, а также прогнозы цен на электроэнергию и, соответственно, ожидаемые затраты на потери электроэнергии и обеспечение технологических процессов.

Дальнейшее повышение тарифов в тарифных периодах для бытовых потребителей планируется делать с каждым годом все более плавным с учетом предельно допустимых значений тарифов для фиксированной части тарифа, установленных законом о рынке электроэнергии, отметила Озола.

В то же время Озола напомнила, что каждому домохозяйству стоит проверять свои возможности по снижению счетов за электроэнергию, в том числе путем критической оценки мощности подключения к электросети и снижения ее при необходимости, а также проверить, заключен ли у домохозяйства наиболее выгодный договор купли-продажи электроэнергии и, при необходимости, перезаключить его.

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