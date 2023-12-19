Gaso повысит тарифы на услуги распределение газа

Как заявила председатель SPRK Алда Озолаа, новые тарифы, установленные Gaso, рассчитаны с учетом объективных условий, указанных коммерсантом, в том числе уменьшения количества потребителей природного газа и, соответственно, потребления, и непредвиденные расходы из-за роста цен на природный газ.

Как уже сообщалось, для пользователей, потребляющих в год до 2635 кВтч природного газа, тариф планируется увеличить на 22,4% - с 22,9503 евро за мегаватт-час (МВтч) до 28,0907 евро за МВтч без PVN.

Тариф для пользователей, потребляющих в течение года от 2635,1 до 263 450 кВтч природного газа, планируется увеличить на 35,9% - до 12,1219 евро за МВтч, для пользователей с потреблением от 263 450,1 до 1 327 788 кВтч тариф вырастет на 8,5% - до 9,2978 евро за МВтч, для пользователей, потребляющих от 1 327 788,1 до 13 277 880 кВтч, тариф планируется увеличить на 5,9% - до 6,1972 евро за МВтч, для пользователей с потреблением от 13 277 880,1 до 132 778 800 кВтч - на 2,9% - до 4,0262 евро за МВтч.

Группы пользователей, потребляющих от 132 778 800,1 до 210 760 000 кВтч и от 210 760 000,1 до 1 353 800 000 кВтч, будут объединены, и тариф для них составит 2,0085 евро за МВтч. Для пользователей, потребляющих более 1 353 800 000 кВтч природного газа в год, тариф будет увеличен на 0,2% - до 0,4013 евро за МВтч.

Переменная часть тарифа для некоторых пользователей с сезонным потреблением природного газа увеличится, а для других - уменьшится.