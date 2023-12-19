Gaso повысит тарифы на услуги распределение газа

С 1 января 2024 года у оператора системы распределения природного газа AS Gaso повысятся тарифы на услуги по распределению природного газа, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Согласно проекту тарифов, фиксированный ежемесячный платеж для малых потребителей с разрешенной нагрузкой до 6 кубометров в час увеличится с 2024 года на 1,32 евро без PVN, а переменная часть вырастет на 0,06 евро без налога на добавленную стоимость (PVN) за кубометр.
Для потребителей газа для отопления со среднемесячным потреблением 2500 киловатт-часов (кВтч) в течение отопительного сезона среднемесячный платеж увеличится на 9,32 евро без PVN,
а для группы пользователей с разрешенной нагрузкой от 6,1 до 10 кубометров в час фиксированный платеж вырастет на 3,22 евро без PVN.
Согласно информации, собранной экспертами SPRK, если в январе 2023 года средняя цена природного газа на бирже составляла 63,2 евро за мегаватт-час (МВтч), то прогнозируемая цена в январе 2024 года составляет 39,55 евро за МВтч.
Это также окажет существенное влияние на счета конечных пользователей. Для домохозяйств, использующих природный газ для отопления, счета могут быть примерно на 15-20% ниже, чем год назад,
а для жителей, использующих природный газ только для приготовления пищи, счета могут быть примерно на 7% ниже, чем год назад.
Как заявила председатель SPRK Алда Озолаа, новые тарифы, установленные Gaso, рассчитаны с учетом объективных условий, указанных коммерсантом, в том числе уменьшения количества потребителей природного газа и, соответственно, потребления, и непредвиденные расходы из-за роста цен на природный газ.
Как уже сообщалось, для пользователей, потребляющих в год до 2635 кВтч природного газа, тариф планируется увеличить на 22,4% - с 22,9503 евро за мегаватт-час (МВтч) до 28,0907 евро за МВтч без PVN.
Тариф для пользователей, потребляющих в течение года от 2635,1 до 263 450 кВтч природного газа, планируется увеличить на 35,9% - до 12,1219 евро за МВтч, для пользователей с потреблением от 263 450,1 до 1 327 788 кВтч тариф вырастет на 8,5% - до 9,2978 евро за МВтч, для пользователей, потребляющих от 1 327 788,1 до 13 277 880 кВтч, тариф планируется увеличить на 5,9% - до 6,1972 евро за МВтч, для пользователей с потреблением от 13 277 880,1 до 132 778 800 кВтч - на 2,9% - до 4,0262 евро за МВтч.
Группы пользователей, потребляющих от 132 778 800,1 до 210 760 000 кВтч и от 210 760 000,1 до 1 353 800 000 кВтч, будут объединены, и тариф для них составит 2,0085 евро за МВтч. Для пользователей, потребляющих более 1 353 800 000 кВтч природного газа в год, тариф будет увеличен на 0,2% - до 0,4013 евро за МВтч.
Переменная часть тарифа для некоторых пользователей с сезонным потреблением природного газа увеличится, а для других - уменьшится.
Для пользователей, выбравших специализированный тариф и потребляющих от 2635,1 до 263 450 кВтч природного газа в год, тариф планируется снизить на 57,2% - до 14,5664 евро за МВтч, для пользователей, потребляющих от 263 450,1 до 1 327 788 кВтч, - на 15,1% - до 13,65465 евро за МВтч, а для пользователей, потребляющих от 1 327 788,1 до 13 277 880 кВтч, тариф вырастет на 22,6% - до 8,6319 евро за МВтч.
Для пользователей с разрешенной нагрузкой от 6,1 до 10 кубических метров в час фиксированная часть тарифа увеличится на 35,5% - до 147,72 евро в год, для пользователей с нагрузкой от 10,1 до 16 кубических метров в час - на 32,9% - до 231,48 евро в год, а для пользователей с нагрузкой от 16,1 до 25 кубических метров в час - на 30,5% - до 346,80 евро в год.
Для пользователей с разрешенной нагрузкой от 25,1 до 40 кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится на 22,1% - до 482,16 евро в год, для пользователей с нагрузкой от 40,1 до 65 кубометров в час - на 23,8% - до 808,80 евро в год, для пользователей с разрешенной нагрузкой свыше 65 кубометров в час - на 10% - до 9,48 евро в год.
В настоящее время услуги по доставке природного газа населению Латвии предлагают три поставщика - AS Latvijas gāze, AS Latvenergo с торговым брендом Elektrum и SIA Elenger.
Как сообщалось, выручка Gaso в прошлом году составила 52,46 млн евро, что на 11,3% меньше, чем в 2021 году, а убытки составили 1,751 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.
В июле этого года единственным владельцем Gaso стало предприятие Eesti Gaas, принадлежащее эстонской инвестиционной компании Infortar.
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