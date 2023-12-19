Видео ⟩ Миллионы евро потеряны из-за неиспользованных вакцин против Covid-19

В Латвии данные об убытках госбюджета пока не разглашают, ссылаясь на коммерческую тайну производителей вакцин.

Однако, согласно исследованию, проведенному год назад программой LTV De facto на основе информации, запрошенной депутатами, выяснилось, что стоимость поставленных год назад вакцин составила 92,7 миллиона евро и за год она только увеличилась. Учитывая, что половина вакцин не была использована для вакцинации населения Латвии, потери составляют десятки миллионов евро.

"Сроки годности вакцин регулярно пересматриваются, и когда они подходят к концу, вакцины либо дарят, либо пытаются продать, но продать очень сложно, потому что у всех много. Что ж, я просто вынуждена выразить сожаление по этому поводу. ситуация.

На данный момент мы просто выбрасываем вакцины", - призналась глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадская.

Контракты с производителями вакцин предусматривают, что Латвия продолжит закупать вакцины до 2026 года. Расторжение договора может быть предметом судебного иска. Хорошая новость в том, что Латвии удалось сократить количество заказываемых вакцин, что также позволит сэкономить деньги.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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