В Германии машинист поезда по дороге случайно "потерял" несколько вагонов с пассажирами

Поезд в четверг следовал из Берлина в Польшу, и последние вагоны отцепились на небольшой железнодорожной станции в Альтрозентале, к востоку от Берлина.

"Отцепление произошло во время выезда с остановки", - пояснил пресс-секретарь NEB.

Машинист заметил произошедшее только на следующей остановке, после чего оставшийся состав поезда, в котором было от 20 до 25 пассажиров, поехал обратно, чтобы забрать брошенные там вагоны.

От 70 до 80 пассажиров были вынуждены ждать более полутора часов, прежде чем смогли продолжить поездку.

"Ранее такого никогда не происходило", - добавил пресс-секретарь компании.

Происшествие привело к задержке других поездов, так как маршрут временно был закрыт.

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