Пн, 25.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Спортсмен выставил на аукцион золотую медаль чемпиона мира, чтобы помочь Израилю (1)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Артем Долгопят выставил на продажу золотую медаль чемпиона мира, чтобы помочь Израилю
Артем Долгопят выставил на продажу золотую медаль чемпиона мира, чтобы помочь Израилю Фото: Tom Weller/dpa/picture-alliance

Израильский гимнаст Артем Долгопят выставил на аукцион свою золотую медаль чемпионата мира этого года с целью помочь жертвам терактов "Хамаса", пишет DPA.

Долгопят стал чемпионом мира в вольных упражнениях 7 октября - в день, когда "Хамас" устроил резню в Израиле, убив 1200 человек и взяв около 240 заложников.

"Сколько стоит титул чемпиона мира, если моя страна пострадает? Израиль для меня на первом месте", - написал 26-летний спортсмен в Instagram.

Уроженец украинского Днепра, 26-летний Артем Долгопят - самый титулованный гимнаст в Израиле. Он выиграл девять медалей на чемпионатах мира и Европы, а также победил на Токийской Олимпиаде.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх