Долгопят стал чемпионом мира в вольных упражнениях 7 октября - в день, когда "Хамас" устроил резню в Израиле, убив 1200 человек и взяв около 240 заложников.

"Сколько стоит титул чемпиона мира, если моя страна пострадает? Израиль для меня на первом месте", - написал 26-летний спортсмен в Instagram.

Уроженец украинского Днепра, 26-летний Артем Долгопят - самый титулованный гимнаст в Израиле. Он выиграл девять медалей на чемпионатах мира и Европы, а также победил на Токийской Олимпиаде.

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