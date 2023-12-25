Израильский гимнаст Артем Долгопят выставил на аукцион свою золотую медаль чемпионата мира этого года с целью помочь жертвам терактов "Хамаса", пишет DPA.
Долгопят стал чемпионом мира в вольных упражнениях 7 октября - в день, когда "Хамас" устроил резню в Израиле, убив 1200 человек и взяв около 240 заложников.
"Сколько стоит титул чемпиона мира, если моя страна пострадает? Израиль для меня на первом месте", - написал 26-летний спортсмен в Instagram.
Уроженец украинского Днепра, 26-летний Артем Долгопят - самый титулованный гимнаст в Израиле. Он выиграл девять медалей на чемпионатах мира и Европы, а также победил на Токийской Олимпиаде.
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