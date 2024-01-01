Пн, 1.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Какие рабочие дни будут перенесены в этом году?

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Офисное помещение. Иллюстративное фото
Офисное помещение. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В 2024 году будут перенесены два рабочих дня, сообщает Кабмин.

Фото: Ekrānšāviņš

В учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, в которых установлена ​​пятидневная рабочая неделя с понедельника на пятницу, рабочий день должен быть перенесен:

- с понедельника, 23 декабря 2024 года, на субботу, 14 декабря,

а

- с понедельника, 30 декабря - на субботу, 28 декабря.

Если работник в эти дни уйдет в ежегодный оплачиваемый отпуск, то выходные, на которые смещаются рабочие дни, считаются рабочими и подлежат оплате.

Если у работника в эти оформлен лист временной нетрудоспособности, то выходные, на которые смещаются рабочие дни, также считаются рабочими и подлежат оплате.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх