Какие рабочие дни будут перенесены в этом году?

В 2024 году будут перенесены два рабочих дня, сообщает Кабмин.
В учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника на пятницу, рабочий день должен быть перенесен:
- с понедельника, 23 декабря 2024 года, на субботу, 14 декабря,
а
- с понедельника, 30 декабря - на субботу, 28 декабря.
Если работник в эти дни уйдет в ежегодный оплачиваемый отпуск, то выходные, на которые смещаются рабочие дни, считаются рабочими и подлежат оплате.
Если у работника в эти оформлен лист временной нетрудоспособности, то выходные, на которые смещаются рабочие дни, также считаются рабочими и подлежат оплате.
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