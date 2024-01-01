Какие рабочие дни будут перенесены в этом году?

Фото: Ekrānšāviņš

В учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, в которых установлена ​​пятидневная рабочая неделя с понедельника на пятницу, рабочий день должен быть перенесен:

- с понедельника, 23 декабря 2024 года, на субботу, 14 декабря,

а

- с понедельника, 30 декабря - на субботу, 28 декабря.

Если работник в эти дни уйдет в ежегодный оплачиваемый отпуск, то выходные, на которые смещаются рабочие дни, считаются рабочими и подлежат оплате.

Если у работника в эти оформлен лист временной нетрудоспособности, то выходные, на которые смещаются рабочие дни, также считаются рабочими и подлежат оплате.

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