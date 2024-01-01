"Минималка", пенсии, тарифы, налоги: что меняется в Латвии с 1 января?

Латвия встречает новый год не только с новыми силами и планами, но и с изменениями в сфере зарплат, налогов, пенсий, тарифов и пр. Что повысится, а что понизится? RUS TVNET собрал главное, о чем стоит знать.
Повышается минимальная зарплата
С 1 января минимальная месячная зарплата в Латвии составляет 700 евро, увеличившись на 80 евро.
Программа "Новый день" на радио LR-4 выяснила, что повышение минимальной зарплаты больше всего отразится на тех, кто занят на малоквалифицированных работах и получает минимальную зарплату, определенную государством.
Руководитель Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите считает, что повышение минимальной зарплаты может отразиться на доходах примерно 15% работников, или приблизительно каждого седьмого.
Также программа привела пример, насколько может увеличиться доход работников с минимальной зарплатой. "Если учесть необлагаемый минимум на уровне пока 500 евро, работник, получающий минимальную заработную плату, с 2024 года будет получать на руки на 51 евро больше. У человека, получающего 700 евро брутто и не имеющего иждивенцев, зарплата на руки с нового года составит 585 евро", - рассчитала программа.
Детальнее об изменениях можно прочитать тут.
Минимальная зарплата увеличится и у медиков. Так, у сертифицированных врачей и функциональных специалистов самая низкая месячная зарплата с 1 января составляет 1813 евро (рост - 10,6%); у сертифицированных медсестер и помощников врачей - 1189 евро, минимальная месячная зарплата поддерживающего персонала увеличится на 6,9%, или на 56 евро.
Пенсии
С 2014 года пенсионный возраст в Латвии повышается на 3 месяца каждый год, пока не достигнет 65 лет в 2025 году. В 2024 году лица, достигшие возраста 64 лет и 9 месяцев, смогут выйти на государственную пенсию по старости, если имеют страховой стаж не менее 15 лет. Если стаж превышает 30 лет, на пенсию можно уйти на два года раньше общеустановленного возраста.
С нового года к пенсиям по старости и инвалидности, назначенным с 2012 по 2028 год, будет восстанавливаться доплата за страховой стаж, накопленный до конца 1995 года. В 2024 году ее получат люди, которые стали пенсионерами в 2012, 2013 и 2014 годах (раньше - только до конца 2011 года). Через год доплаты начнут выплачивать лицам, вышедшим на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах, и так вплоть до 2029 года. Подробнее читайте здесь.
Изменения коснулись и размеров пенсий. Расчетная база для минимальной пенсии по старости и инвалидности в новом году повышается со 157 до 171 евро, а для инвалидов с детства - со 188 до 206 евро.
Что это значит? За каждый год стажа, превышающего 15 лет, сумма пенсии увеличивается на 2% от расчетной базы. С увеличением базы увеличивается и пенсия.
Повышается и размер минимальной пенсии по случаю потери кормильца на каждого ребенка до семи лет - с тех же 157 до 171 евро, для детей с семи лет - со 188 до 206 евро в месяц, для людей с инвалидностью с детства - также со 188 до 206 евро.
Пособия
Незначительно увеличится размер госсоцпособия для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не накопил достаточного страхового стажа для выхода на пенсию по старости - со 125 до 137 евро. Также повысятся гарантированный минимальный доход для первого или единственного члена домохозяйства, порог дохода малоимущего домохозяйства, максимальная сумма порога дохода малообеспеченного домохозяйства.
С нового года также будет пересмотрен порог освобождения от налога с населения (IIN) для страховых взносов по страхованию жизни, здоровья, а также в случае несчастных случаев. Общая сумма страховых взносов, которые не облагаются налогом на заработную плату, повысится с 426 до 750 евро. Поправки внесены с учетом значительного роста цен на товары и услуги. Также для некоторых социальных пособий будет увеличен порог освобождения от подоходного налога - с 1000 до 3000 евро в год.
Будут и новинки: так, с нового года банки обязаны выплачивать получателям ипотеки компенсацию процентов по кредитам в размере 30% от уплаченных в квартал процентных платежей (но не более двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки). Цель нововведений - защита благосостояния общества с учетом платежей на домохозяйства. Однако компенсация не будет выплачиваться по ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой за весь период.
А вот кто-то пособий лишится. Так, с 1 января муниципалитеты не будут применять налоговые льготы к объектам недвижимости, владельцы которых подверглись международным санкциям.
Тарифы
Растут, к несчастью, не только зарплаты и пособия, но и тарифы. Так, с 1 января повышается стоимость услуги по распределению природного газа AS Gaso. Для потребителей газа для отопления со среднемесячным потреблением 2500 кВтч в течение отопительного сезона среднемесячный платеж увеличится на 9,32 евро без PVN. Подробнее - здесь.
31 декабря 2023 года также истек срок действия господдержки населения в размере 60-процентной скидки на распределение электроэнергии за поддержание мощности. С 1 января домохозяйства начнут получать новую поддержку - потолок повышения фиксированной части тарифа на распределение электроэнергии, благодаря чему рост платы будет более плавным.
В новых счетах плата за распределение будет примерно на 0,50-2,00 евро выше, чем раньше. За подключения мощностью 32 А и выше придется платить больше, поскольку на них новый вид господдержки не распространяется. И новые значения тарифов, и действующая господдержка будут автоматически включены в счета за электроэнергию - никаких дополнительных действий жителям предпринимать не придется. Подробнее с нововведениями можно ознакомиться здесь.
Но не спешим отчаиваться - с 1 января снижаются тарифы на распределение и передачу электроэнергии. Так, для пользователей с однофазным 16-амперным подключением и потреблением 100 кВт/ч в месяц тариф в январе 2024 года по сравнению с июлем 2023 года снизится примерно на 6%. Фиксированная часть тарифа - плата за поддержание мощности - с января снижается примерно на 7-11% по сравнению с июлем 2023 года. Конкретное снижение зависит от типа подключения и выбранного тарифного плана.
В 2024 году малообеспеченные домохозяйства, семьи, ухаживающие за ребенком-инвалидом, люди с инвалидностью I группы или их опекуны, а также многодетные семьи продолжат платить за электроэнергию меньше остальных. До сих пор период этой поддержки периодически продлевался. С 1 января она определена как постоянная.
Акцизный и прочие налоги
С 1 марта в Латвии начнет расти акцизный налог на алкоголь, табак, жидкость для электронных курительных устройств, заменители табака, и отдельные нефтепродукты, используемые в специальных экономических зонах (SEZ) и свободных портах. Рост цены на одну пачку сигарет составит примерно 0,14-0,2 евро.
Для жидкостей для электронных курительных устройств ставку налога предполагается поднимать ежегодно в среднем на 21%, чтобы в 2026 году его ставка достигла 0,35 евро за миллилитр жидкости.
Пиво, вино, сброженные напитки и промежуточные продукты в 2024 году подорожают примерно на 10%. То же случится и в два последующих года. Остальной алкоголь подорожает на 5%. Повысится также акцизная ставка на безалкогольные напитки с сахаром и энергетические напитки.
Тем временем вырастет налог даже на фрукты, овощи и ягоды - с 5% до 12%. Эта все еще сниженная ставка просуществует до конца 2024 года. Ранее предполагалось, что вместо нее вступит в силу стандартная ставка в 21%, однако коалиция решила на год оставить промежуточный вариант в виде 12%.
Также с 1 января будет только одна ставка налога микропредприятия - 25%. Ранее ставка налога микропредприятия для оборота до 25 000 евро в год составляла 25%, а для оборота свыше 25 000 евро в год - 40%. Однако, по данным VID, в 2022 году только 3,7% всех микропредприятий имели оборот, превышающий 25 000 евро.
1 января вступили в силу обширные поправки к Закону о налоге на природные ресурсы. С 2024 года в Латвии введен налог на фильтры для табачных изделий, существенно увеличен налог на несортированные бытовые отходы. С середины года налог на природные ресурсы придется платить также за текстильную продукцию, а с 2025 года - за влажные салфетки и воздушные шары. При этом налог будет применяется только в том случае, если производитель и торговец, который производит или импортирует определенные товары в Латвию, не участвует в системе расширенной ответственности производителя.
Также 1 января становится публичным так называемый рейтинг налогоплательщиков. Хотя рейтинговая система, в которой компании могут просмотреть присвоенный им рейтинг, была создана VID еще в 2018 году, Латвия станет первой из стран Балтии, в которой такой рейтинг юридических лиц станет доступен любому заинтересованному. С введением такого рейтинга планируется добиться того, что деятельность компаний станет более прозрачной, количество предпринимателей, продолжающих работать в "серой зоне", уменьшится, а другие коммерсанты будут защищены от участия в сделках с нечестными компаниями. В целом введение такого рейтинга, вероятно, окажет положительное влияние на привычки налогоплательщиков и побудит предпринимателей работать максимально открыто.
Прочее
С 1 января в e-CSDD доступна новая электронная услуга "Регистрация электронных пропусков", которая обеспечит электронный прием пропусков для транспортных средств, осуществляющих доставку почты или услуги инкассации. Впредь пропуска будут выдаваться только в электронном виде, а Минтранс и МВД больше не будут выдавать их в бумажном формате.
С 2024 года становится обязательной регистрация электросамокатов. Ранее регистрация велосипедов и электросамокатов была добровольной. Поправками установлены более высокие административные штрафы за нарушения правил дорожного движения для водителей электросамокатов и велосипедов.
С нового года латвийские студенты будут меньше платить за месячный билет на общественный транспорт Rīgas satiksme - 12 евро вместо 15 евро ранее. Таким образом, скидка для студентов увеличится с 50% до 60%.
Также начиная с сегодняшнего дня собак в Латвии, которые родились позднее конца августа 2023 года, нельзя длительное время держать на цепи. Закон предусматривает, что собаку запрещается держать привязанной, за исключением случаев, упомянутых в нормативных актах, регулирующих сферу надлежащего содержания и защиты домашних (комнатных) животных. Также, впредь самоуправления будут определять, в каких публичных местах и в какое время разрешено находиться с собакой, в том числе без поводка, чтобы та не представляла угрозы для людей или других животных.
Уже с 31 декабря в Латвии нужно отдельно выбрасывать различные виды биологических отходов - банановую или картофельную кожуру, яичную скорлупу, кофейную гущу и прочее. Большая часть коричневых контейнеров для таких отходов установлена в Риге и Пририжье. Сейчас многие муниципалитеты пересматривают обязательные правила, чтобы включить сортировку биоразлагаемых отходов в перечень обязательно утилизируемых бытовых отходов.
Медицина
С нового года пособие для человека с инвалидностью, причиной которой стала болезнь с детства и если этот человек нуждается в уходе, увеличивается с 313 до 413 евро. Доплата к госпособию на ребенка-инвалида будет увеличена со 106,72 евро до 160 евро в месяц.
Государство также предоставит самоуправлениям софинансирование для ухода на дому за детьми с тяжелыми функциональными нарушениями, имеющими инвалидность. Софинансирование будет продолжаться и после достижения ими 18-летия, но не дольше чем до достижения 24-летнего возраста.
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Хорошие новости: с 1 января расширен ассортимент оплачиваемых государством медуслуг - стоматологические услуги и очки для пациентов, получающих длительное психиатрическое лечение в стационаре, и хранение репродуктивного материала перед началом химиотерапии для онкобольных.
Из прочего: по месту жительства пациента будет оказываться паллиативная помощь мобильной бригады, которая будет включать финансируемую государством соцпомощь, психоэмоциональную поддержку и технические средства. Также будет обеспечена доступность услуг вторичного амбулаторного здравоохранения для беременных женщин и женщин в послеродовой период до 70 дней. Указанное коснется пациенток, у которых заболевание может угрожать здоровью или течению беременности.
Паспорта?
В декабре прошлого года появилась информация, что с февраля в Латвии начнут выдавать паспорта нового образца, пошлина за получение которых увеличится в два раза. Сначала премьер-министр Эвика Силиня заявила, что в этом нет ничего страшного, однако позже сообщила, что правительство не поддержит столь высокое повышение пошлины. RUS TVNET будет следить за ситуацией.
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