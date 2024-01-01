"Минималка", пенсии, тарифы, налоги: что меняется в Латвии с 1 января?

Пенсии

С 2014 года пенсионный возраст в Латвии повышается на 3 месяца каждый год, пока не достигнет 65 лет в 2025 году. В 2024 году лица, достигшие возраста 64 лет и 9 месяцев, смогут выйти на государственную пенсию по старости, если имеют страховой стаж не менее 15 лет. Если стаж превышает 30 лет, на пенсию можно уйти на два года раньше общеустановленного возраста.

С нового года к пенсиям по старости и инвалидности, назначенным с 2012 по 2028 год, будет восстанавливаться доплата за страховой стаж, накопленный до конца 1995 года. В 2024 году ее получат люди, которые стали пенсионерами в 2012, 2013 и 2014 годах (раньше - только до конца 2011 года). Через год доплаты начнут выплачивать лицам, вышедшим на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах, и так вплоть до 2029 года. Подробнее читайте здесь.

Изменения коснулись и размеров пенсий. Расчетная база для минимальной пенсии по старости и инвалидности в новом году повышается со 157 до 171 евро, а для инвалидов с детства - со 188 до 206 евро.

Что это значит? За каждый год стажа, превышающего 15 лет, сумма пенсии увеличивается на 2% от расчетной базы. С увеличением базы увеличивается и пенсия.