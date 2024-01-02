Видео ⟩ Почему всегда нужно играть до свистка: забавный гол в матче НХЛ

Вратарь "Канадиенс" Сэм Монтембо после сильного броска противника поймал шайбу, и всем присутствующим показалось, что он не вернет ее в игру, а дождется свистка арбитра, после чего последует вбрасывание.

Когда большинство игроков потеряло бдительность, Монтембо вернул шайбу в игру еще до того, как арбитр успел просигнализировать, что игра остановлена. Это мгновенно использовал защитник "Канадиенс" Джонатан Ковалевич, который отправил шайбу через все зоны и забросил шайбу.

Хоккеисты команды противника - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - были в недоумении, особенно вратарь Андрей Василевский, который был уверен, что последует пауза и у него будет возможность немного отдохнуть, поэтому он выехал из ворот.

Выглядели растерянными и арбитры матча, однако после просмотра видеоповтора они убедились, что все было корректно - свисток арбитра еще не прозвучал, поэтому "Канадиенс" могли продолжать игру, и шайба должна быть засчитана.

Впрочем, команде из Монреаля все-таки не удалось победить в этом матче, так как она потерпела поражение со счетом 3:4 (0:0, 2:2, 1:2). В составе "Лайтнинга" голом и результативной передачей отметился самый результативный игрок этого сезона НХЛ Никита Кучеров.

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