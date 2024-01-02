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Неудачи новых электропоездов: министр потребует объяснений от Škoda Vagonka

rus.tvnet.lv/LETA
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Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и министр сообщения Каспар Бришкенс на новом электропоезде.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и министр сообщения Каспар Бришкенс на новом электропоезде. Фото: Evija Trifanova/LETA

Министр сообщения Каспарс Бришкенс и правление Pasažieru vilciens (PV) в среду, 3 января, встретятся с руководством чешской компании Škoda Vagonka, чтобы потребовать объяснений по поводу дефектов новых электропоездов и обсудить дальнейшие действия по их устранению в рамках гарантии, говорится в сообщении министра в Twitter.

"Незначительные сбои понятны, но недопустимо, чтобы пассажиры долго сидели в неотапливаемом поезде, не получая информации о возможной отмене рейса", - заявил министр.

Как сообщалось, во вторник утром из-за поломки нового электропоезда на направлении в Скулте было отменено несколько рейсов, а другие существенно задерживались.

Поезд, следовавший в 6:29 из Саулкрасты в Ригу, остановился на остановке Гарциемс, так как у него опустился токоприемник и разрядился аккумулятор. Хотя были предприняты попытки запустить поезд, это не удалось, поэтому в Гарциемс был отправлен другой состав, чтобы вытолкнуть поезд с остановки и освободить пути.

В то же время, как указали в PV, восстановление движения поездов на этой линии осложняется тем, что предприятие Latvijas dzelzceļš проводит масштабные работы по модернизации путей и платформ, поэтому возможности маневрирования ограничены и на некоторых участках для движения поездов доступен только один путь.

В целом различные технические недостатки выявлены у пяти новых электропоездов, сообщили в PV.

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