Итоги конкурса на должность гендиректора VID: новых лиц нет

Заявку на конкурс подали всего 20 претендентов. В Госуправлении установлено, что самая большая зарплата - у премьера, она составляет 8300 евро до уплаты налогов. У главы VID - 7296 евро.

Но хотелось бы порядка 15-20 тысяч в месяц - такой вывод можно сделать со слов уважаемых руководителей из частного секторы, которых пытались лично уговорить принять участие в конкурсе.

Однако самое главное, что отпугивает - это репутация VID.

По итогам конкурса выбор остается между уже работающими чиновниками - Витой Нарницкой и Байбой Шмите-Роке. Обе работали в VID. У обеих большие амбиции и очень высокая работоспособность. Так их охарактеризовала гендиректор VID Инара Петерсоне,

однако она указала и на значительный минус кандидатов.

"Если мы хотим полностью, скажем, на других основах создать что-то новое, то наверное самое простое - прийти компетентному, знающему человеку со стороны, так как ему проще", - отметила Петерсоне.

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