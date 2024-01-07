Как улучшить свою жизнь в 2024 году с точки зрения науки

Можно также постараться больше себя радовать чем-то новым и удивительным. Будь то восхождение на гору, наблюдение за океаном или восхищение звездным небом. Ощущение трепета помогает понизить стресс, улучшить память и усилить ощущение связи с другими людьми и окружающим миром.

Еще полезно пение – возможно, самое доступное в мире средство для снятия стресса. Это аэробное упражнение высвобождает эндорфины - гормоны , отвечающие за хорошее самочувствие.

Или вы можете просто дышать. Исследования показывают, что дыхательные упражнения могут помочь со стрессом, беспокойством и повышенным кровяным давлением. Они также полезны для хорошего сна.

День 4: Сосредоточьтесь на своих отношениях

Еще очень полезно иметь друзей: дружба может укрепить вашу иммунную систему, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и помочь вам почувствовать себя счастливее.

А если вы наполните время, которое проводите с друзьями, ритмом, это также поможет вам сблизиться. Лучше общаться получается, если вы идете в ногу, а отстукивая вместе музыкальный бит, вы рискуете понравиться друг другу еще сильнее.

А если вы хотите чего-то большего, чем просто дружеские отношения, подчеркните в себе необычное. Небольшие изменения в одежде, а также вкусы и мнения, идущие слегка вразрез с общепринятыми, могут сделать нас более привлекательными.