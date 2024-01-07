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Ищут машинистов для новых электропоездов. Зарплата - от 1850 евро "на бумаге"

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Новый электропоезд
Новый электропоезд Фото: Evija Trifanova/LETA

Предприятие Pasažieru vilciens (PV) ищет машинистов для эксплуатации новых электропоездов, свидетельствует информация на сайте PV, сообщает агентство LETA.

PV информирует, что в обязанности машиниста входит обеспечение перевозки пассажиров при эксплуатации тяговых агрегатов, соблюдение правил охраны труда и окружающей среды, а также участие в обучении и получении технических знаний для управления новыми электропоездами.

Размер обещаемой зарплаты машиниста - от 1850 евро до уплаты налогов.

Подать заявку на вакансию машиниста можно до апреля.

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