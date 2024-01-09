Совет по конкуренции: торговцы применяют более низкие наценки на импортные продукты питания

Латвийской федерации пищевых предприятий (LPUF) Инара Шуре заявила на встрече, что производители уже давно заявляют, что на импортную продукцию следует вводить более высокую наценку, а на отечественную продукцию - меньшую. Со стороны торговцев это было бы "лояльностью к стране, в которой они находятся".

На вопрос, можно ли регулировать размер наценки, Юрис Гайкис, председатель СК, ответил скептически, отметив, что вмешательство государства в торговлю потребительскими продуктами питания не является хорошей практикой. Вместо этого будут другие инструменты, такие как налоги на сверхприбыли.

В то же время Гайкис также подчеркнул, что на фрагментированном рынке Латвии производителям продуктов питания следует больше сотрудничать, чтобы использовать свою "рыночную власть".

Парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис подчеркнул, что соотношение импортных и местных продуктов в магазинах неправильное.

"У нас есть местные продукты, и местные производители также могут закупать и поставлять их по разумным, конкурентоспособным ценам", - сказал Миезайнис.