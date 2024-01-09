Совет по конкуренции: торговцы применяют более низкие наценки на импортные продукты питания

Торговцы применяют меньшую надбавку к импортным продуктам питания, чем к местным продуктам, сообщили во вторник, 9 января, представители Совета по конкуренции (СК) на заседании подкомиссии по экспорту и конкурентоспособности Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам).
Латвийской федерации пищевых предприятий (LPUF) Инара Шуре заявила на встрече, что производители уже давно заявляют, что на импортную продукцию следует вводить более высокую наценку, а на отечественную продукцию - меньшую. Со стороны торговцев это было бы "лояльностью к стране, в которой они находятся".
На вопрос, можно ли регулировать размер наценки, Юрис Гайкис, председатель СК, ответил скептически, отметив, что вмешательство государства в торговлю потребительскими продуктами питания не является хорошей практикой. Вместо этого будут другие инструменты, такие как налоги на сверхприбыли.
В то же время Гайкис также подчеркнул, что на фрагментированном рынке Латвии производителям продуктов питания следует больше сотрудничать, чтобы использовать свою "рыночную власть".
Парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис подчеркнул, что соотношение импортных и местных продуктов в магазинах неправильное.
"У нас есть местные продукты, и местные производители также могут закупать и поставлять их по разумным, конкурентоспособным ценам", - сказал Миезайнис.
Он отметил, что на рынке отсутствует другая сторона баланса - производители и переработчики должны укрепить свои позиции. Миезайнис также подчеркнул, что мелкие местные производители не могут оказать значительного влияния на рынок, поскольку продажа продукта для них - вопрос выживания, поэтому местным производителям также необходимо укреплять свои позиции на экспортных рынках.
Председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства (LAPNA) Янис Гайгалс добавил на встрече, что приоритетом является достижение самообеспеченности Латвии основными продуктами питания.
С другой стороны, оценивая возможность введения инструмента сравнения цен, представители Центра защиты прав потребителей отметили, что население образовано, и те, для кого сравнение цен важно, очень хорошо используют брошюры со скидками, издаваемые магазинами.
На встрече также обсуждалось, не шантажируют ли торговцы производителей, устанавливая плановые объемы закупок, которые затем не выполняются, несмотря на то, что объем был произведен.
Представители СК заявили, что такие были риски выявлены, но точной информации нет, поэтому они призвали производителей предоставлять информацию Совету по конкуренции, в том числе анонимно.
В конце заседания депутаты указали, что им следует продолжать работать над тем, чтобы обеспечить местную продукцию равной, а то и более низкой ценой с импортной продукцией.
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