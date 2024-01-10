В прошлом году 400 латвийских компаний экспортировали в РФ

Из России за 11 месяцев 2023 года импортировали товары 308 предприятий, что в 4,1 раза меньше, чем за 11 месяцев 2022 года, а 232 компании импортировали товары из Беларуси, что в 2,5 раза меньше.

Количество предприятий-экспортеров в Россию и Беларусь за 11 месяцев 2022 года составляло соответственно 821 и 370, предприятий-импортеров из этих стран - соответственно 1262 и 582.

Как отмечает ЦСУ, за 11 месяцев 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года значительно увеличилась внешняя торговля с некоторыми странами СНГ.

Экспорт в Кыргызстан вырос на 33,8 млн евро (в 2,7 раза), в Узбекистан - на 18,5 млн евро (30%), в Казахстан - на 10,3 млн евро (9,9%).

В то же время импорт из Узбекистана за 11 месяцев 2023 года увеличился на 19,6 млн евро (в 2,8 раза), из Казахстана - на 14,7 млн евро (24,6%), из Азербайджана - на 2,5 млн евро (75,5%).

В ноябре прошлого года стоимость латвийского экспорта в Россию снизилась на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 102,36 млн евро, а стоимость экспорта в Беларусь - на 17,6% до 14,316 млн евро. По сравнению с октябрем стоимость латвийского экспорта в Россию снизилась на 7,6%, а стоимость экспорта в Беларусь выросла на 19,3%.

В ноябре 2023 года экспорт товаров из Латвии в Россию составлял 6,4% общего объема, экспорт в Беларусь - 0,9%.

Импорт из России в ноябре составил 54,4 млн евро, что на 32,6% меньше, чем в ноябре 2022 года, но на 33,1% больше, чем в октябре, а импорт из Беларуси - 13,532 млн евро, что на 26,4% меньше, чем в ноябре 2022 года, и на 9,9% меньше, чем в октябре.

В ноябре импорт товаров из России составил 2,8% общего объема импорта Латвии, из Беларуси - 0,7%.

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