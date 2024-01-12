Полиция: убийства в Резекне и Юрмале не связаны между собой

Убийства в Резекне и Юрмале никак не связаны друг с другом. Их объединяет только возраст преступников, заявили в полиции.

Уже сообщалось, что в микрорайоне Слока в Юрмале на улице был найден 13-летний подросток со смертельным ранением, а позже полиции удалось установить и задержать предполагаемых преступников.

"В Юрмале безопасно. Этот конфликт возник в субкультурной среде и, к сожалению, привел к тяжелым последствиям", - заявил начальник Юрмальского участка Госполиции, полковник Каспарс Рексцс.

Но полиция призвала все жителей Латвии сообщать в полицию, если они увидят несовершеннолетних на улице или в любом другом общественном месте после десяти вечера.

В начале недели в Резекне полиция задержала троих несовершеннолетних по подозрению в убийстве двух мужчин.

По подозрению в убийстве при особо отягчающих обстоятельствах задержали троих несовершеннолетних подростков. Один подозреваемый - 2009 года рождения, а двое других - 2008 года рождения.

Ранее сообщалось, что 6 января, в Государственную полицию поступил вызов в Резекне на улицу Акменю, где в квартире было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. Установлено, что еще двое мужчин 1969 года рождения получили ранения - одного из них медикам не удалось спасти в ходе реанимационных мероприятий, а другой с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

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