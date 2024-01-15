Главное за 15 января ⟩ Новые правила сортировки биоотходов, запрет авто с номерами РФ и раскрыт еще один способ мошенничества

Новости Латвии:

Введение обязательной сортировки биологических отходов по всей Латвии должно было произойти 1 января этого года. RUS TVNET напоминает, что такое биоотходы, как их лучше хранить до того, как выбросить, и почему сортировка - это в первую очередь выгодно.

Будет ли работать радиоприемник в "тревожном чемоданчике" в случае кризиса? Этот вопрос волнует многих после инцидента на прошлой неделе с Латвийским радио, когда в здании было обнаружено задымление, сотрудники были эвакуированы, а слушатели более полутора часов находились в неведении о происходящем. Во вторник правительство утвердило новую версию плана гражданской обороны. Сократилось количество СМИ, которые будут оповещать жителей в кризисной ситуации, эта обязанность возложена только на общественные СМИ. При этом коммерческие и региональные СМИ остались забытыми, сообщает передача Nekā personīga на TV3.