Первый рабочий день недели принес нам множество важных событий - с 1 января этого года была введена обязательная сортировка биологических отходов, мошенники придумали очередной способ обмануть жителей, а в Латвии будет запрещено использование транспортных средств с номерами РФ. Об этих и других новостях понедельника, 15 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 15 января ⟩ Новые правила сортировки биоотходов, запрет авто с номерами РФ и раскрыт еще один способ мошенничества
Новости Латвии:
Введение обязательной сортировки биологических отходов по всей Латвии должно было произойти 1 января этого года. RUS TVNET напоминает, что такое биоотходы, как их лучше хранить до того, как выбросить, и почему сортировка - это в первую очередь выгодно.
Будет ли работать радиоприемник в "тревожном чемоданчике" в случае кризиса? Этот вопрос волнует многих после инцидента на прошлой неделе с Латвийским радио, когда в здании было обнаружено задымление, сотрудники были эвакуированы, а слушатели более полутора часов находились в неведении о происходящем. Во вторник правительство утвердило новую версию плана гражданской обороны. Сократилось количество СМИ, которые будут оповещать жителей в кризисной ситуации, эта обязанность возложена только на общественные СМИ. При этом коммерческие и региональные СМИ остались забытыми, сообщает передача Nekā personīga на TV3.
Поправки к Закону о дорожном движении, принятые 15 ноября прошлого года, предусматривают, что транспортное средство, зарегистрированное в РФ, должно быть перерегистрировано в Латвии до 14 февраля этого года (включительно) или его необходимо вывезти из Латвии.
В понедельник, 15 января, Sia Demontāža завершило комплексные работы по сносу недостроенного родильного корпуса Елгавской больницы, сообщили TVNET в компании.
С развитием искусственного интеллекта методы мошенничества тоже становятся более изощренными. Поставщик ИКТ-услуг Bite Latvija призывает граждан быть осторожными, так как в Латвии набирает обороты новый вид телефонного мошенничества – звонки роботов на латышском языке, которые осуществляются искусственным интеллектом с использованием технологии клонирования голоса. Цель этих звонков – вымогательство личной информации или конфиденциальных данных и, ожидается, что их количество будет только увеличиваться.
За рубежом:
Вооруженные силы Германии разработали сценарий учений, имитирующий реакцию Германии в случае, если Россия не потерпит поражение в Украине и начнет военные провокации на восточном фланге НАТО, в том числе в странах Балтии, сообщил немецкий таблоид Bild. Опубликованный сценарий учений привлек внимание украинских и прибалтийских СМИ, пишет LETA.
Неужели при вскрытии убитого используется исключительно скальпель и можно ли сравнить работу эстонских криминалистов с тем, что показывают в сериале "CSI: Майами"? Какой случай заставил опытного эксперта ахнуть? За ответами на эти вопросы я отправилась в Институт судебной экспертизы.
Воздушные силы ВСУ сбили российский самолет-разведчик А-50 над Азовским морем вечером 14 января, сообщают украинские СМИ, пишет "Медуза".
Американский штат Айова снова оказался в центре американской политики - здесь в понедельник начинается сезон выборов кандидатов в президенты.
В пятницу, 12 января, в России в Кингисеппском районе Ленинградской области с чужой сумкой был задержан 18-летний житель Нарвы. По данным российских СМИ, жертвой вора стала гражданка Эстонии, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
15 января свой 31-й день рождения отмечает актёр Рижского русского театра им. М. Чехова Максим Бусел.
После того, как королева Дании Маргрете II подписала декларацию об отречении от престола, королем стал ее сын Фредерик X (55 лет). После завершения торжественного момента королевская семья отправилась на балкон приветствовать народ. Бурные овации вызвал неожиданный поцелуй короля и королевы Мэри (51 год)!
Бывший латвийский борец вольного стиля Альберт Юрченко скончался в возрасте 26 лет, сообщила в понедельник, 15 января, на своей странице в Facebook Латвийская федерация спортивной борьбы.
Девушке удалось снять и опубликовать в соцсети X эффектный кадр, на котором муниципальный полицейский отводит олененка в лес.
На своей странице в Facebook Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) опубликовало список самых популярных имен мальчиков и девочек, родившихся в 2023 году.
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