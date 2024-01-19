"Дружественные" банки Китая нанесли новый удар по бизнесу России

Китайские банки отказались производить любые платежи в долларах с российскими компаниями, а отдельные китайские финансовые учреждения вообще прекратили отношения с российскими кредитными организациями, сообщает российское СМИ "Известия".
Это произошло после того, как 22 декабря США усилили контроль за соблюдением санкций и других ограничений против России, пригрозив международным банкам вторичными санкциями за нарушение ограничений.
Отказ Китая совершать сделки в долларах подтвердил член совета "Деловая Россия" Алексей Порошин. По его словам, транзакции в юанях пока проходят без заминки.
До угрозы США вторичными санкциями российские компании могли свободно осуществлять платежи китайским банкам в долларах с помощью системы SWIFT, а также с учетом отношений банков-корреспондентов. Однако теперь китайские банки опасаются, что попадут в списки вторичных санкций, так как сделки с долларами совершаются через корреспондентские счета в банках США и их легко отследить. Поэтому китайцы от таких операций начинают отказываться.
Эксперты отмечают, что китайские банки заинтересованы в проведении расчетов в национальных валютах.
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что как минимум два ключевых китайских банка за последние недели начали пересматривать свои деловые отношения с Россией.
По словам различных источников, банки перестанут обслуживать компании, включенные в санкционные списки, и перестанут предоставлять финансовые услуги российскому оборонно-военному комплексу вне зависимости от того, в какой юрисдикции и в какой валюте проводятся транзакции.
Китайские банкиры расширили проверку своих клиентов и ищут среди них тех, кто получает выгоду или же контролирует компании в России, сообщают источники агентства. Проверки коснутся компаний, которые не зарегистрированы в России, но ведут бизнес с Россией и поставляют в Россию товары через третьи страны.
Гораздо более жесткие ограничения в отношении России введены и в другой дружественной России стране - Турции. Почти все турецкие банки, работающие с российскими компаниями, должны блокировать платежи, которые производятся в лирах и рублях. Кроме того, закрываются и корреспондентские счета, которыми ранее пользовались российские банки. Сейчас единственной организацией, через которую можно направить деньги в Турцию, является Raiffeisen Bank.
Проблемы возникли вскоре после того, как Турцию посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе своего визита он обсуждал с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом санкции и контроль за экспортом, а также говорил о возможных последствиях в случае нарушения санкций.
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