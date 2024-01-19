"Дружественные" банки Китая нанесли новый удар по бизнесу России

Китайские банкиры расширили проверку своих клиентов и ищут среди них тех, кто получает выгоду или же контролирует компании в России, сообщают источники агентства. Проверки коснутся компаний, которые не зарегистрированы в России, но ведут бизнес с Россией и поставляют в Россию товары через третьи страны.

Гораздо более жесткие ограничения в отношении России введены и в другой дружественной России стране - Турции. Почти все турецкие банки, работающие с российскими компаниями, должны блокировать платежи, которые производятся в лирах и рублях. Кроме того, закрываются и корреспондентские счета, которыми ранее пользовались российские банки. Сейчас единственной организацией, через которую можно направить деньги в Турцию, является Raiffeisen Bank.

Проблемы возникли вскоре после того, как Турцию посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе своего визита он обсуждал с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом санкции и контроль за экспортом, а также говорил о возможных последствиях в случае нарушения санкций.

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