Главное за 19 января ⟩ Страны Балтии построят линию обороны, что не так со звездой TikTok и "Советские джинсы"

У России был план до весны 2022 года добиться, чтобы в Германии происходили массовые отключения электроэнергии, что вызовет у жителей Германии опасения о большом энергетическом кризисе. Это, по мнению Кремля, вынудило бы немцев выйти на улицы и потребовать у правительства отказаться от поддержки Украины.

В зале Большой гильдии Эстонского исторического музея во вторник будут торжественно возвращены Украине археологические находки, украденные на востоке и юге Украины и конфискованные в эстонском пункте пересечения границы Лухамаа.

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На поле русскоязычных блогеров из Латвии пополнение - популярность набирает тиктокер Victor Logic. К сожалению, делает он это роликами с очень сомнительным посылом и идеями. Давайте же поможем Виктору и поищем огрехи в его логике.

Лекарственный препарат Ozempic, который настолько популярен в Латвии, что пребывает в остром дефиците, несмотря на внушительную цену, оказался в центре скандала в США. Люди жалуются на серьезные побочки и уже начали выдвигать судебные иски, пишут зарубежные издания. RUS TVNET разобрался в вопросе и получил комментарии регулятора.

Громкие заявления шведских министров обеспокоили не только жителей последней страны ЕС на Балтике, которая пока остается без официального членства в НАТО. Rus.Postimees узнал у коллеги из Стокгольма, кому и что пытаются сказать власти Швеции.

Премьера сериала режиссеров Станислава Токалова и Юриса Курсиетиса "Советские джинсы" состоится 26 февраля, а свой путь к зрителю он начнет в начале марта. Сериал уже получает признание как в Латвии - 12 номинаций национальной кинопремии Lielais Kristaps, так и за рубежом - сериал отобран в программу 74-го Берлинского международного кинофестиваля Berlinale Series Market Selects 2024, который предлагает эксклюзивный просмотр сериалов со всего мира.

Кружка от американской компании завоевала стремительную популярность на платформе TikTok. Она стала настолько популярной, что люди в США ради нее готовы часами стоять в длинных очередях и даже совершать кражи. Что сделало эту кружку такой особенной и почему жители США и других стран от нее без ума? BBC ищет ответы на эти вопросы.

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