Израиль заявил, что предпосылки палестинской террористической группировки ХАМАС к освобождению заложников смешны, поскольку в ХАМАС в обмен на это хотят, чтобы Израиль освободил террористов, ответственных за убийства и изнасилования 7 октября.
Представитель пресс-службы израильского правительства заявил, что ХАМАС потребовал от израильской армии полностью выйти из сектора Газа и освободить террористов, насиловавших и убивавших при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября, а также требует создания палестинского государства.
Должностное лицо отметило, что это была бы просто капитуляция перед ХАМАС,
и подчеркнул, что Израилю важно одержать полную победу в этой войне. Он добавил, что Израиль не может одержать победу, пока ХАМАС не будут полностью уничтожен.
Родственники заложников сорвали сегодня заседание парламента в Иерусалиме. Из-за протестов его пришлось отменить. Родственники требуют от правительства договориться об освобождении заложников.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!