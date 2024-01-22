Представитель пресс-службы израильского правительства заявил, что ХАМАС потребовал от израильской армии полностью выйти из сектора Газа и освободить террористов, насиловавших и убивавших при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября, а также требует создания палестинского государства.

Должностное лицо отметило, что это была бы просто капитуляция перед ХАМАС,

и подчеркнул, что Израилю важно одержать полную победу в этой войне. Он добавил, что Израиль не может одержать победу, пока ХАМАС не будут полностью уничтожен.

Родственники заложников сорвали сегодня заседание парламента в Иерусалиме. Из-за протестов его пришлось отменить. Родственники требуют от правительства договориться об освобождении заложников.

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