Эксперт: многие дома, построенные в советское время, необходимо снести

"А теперь представьте, что произойдет, если вы будете придерживаться такого отношения в течение 25 лет. Это все равно, что ходить с дырявым носком в течение 25 лет и время от времени понемногу его латать, но так и не купить новый носок, потому что он стоит слишком дорого. Так что вы все время латаете и смотрите на заплатки и дыры, и вы продолжаете платить за нитки для починки, хотя новая пара носков давно окупила бы себя", - иллюстрирует ситуацию Балаклейтис.