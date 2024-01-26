Плявниекс: железнодорожная инфраструктура в Латвии соответствует стандарту поездов Škoda Vagonka

Он добавил, что в настоящее время LDz проводит масштабные работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, однако уже при подготовке к строительству все предстоящие мероприятия были согласованы с партнерами, а изменения в движении поездов во время строительных работ своевременно согласованы со всеми ответственными сторонами.

"Однако даже с учетом этих отдельных работ по улучшению латвийская железнодорожная инфраструктура, включая пути, расстояние от платформ до поезда, параметры воздушной контактной линии, а также ее напряжение, соответствуют стандарту поездов "Škoda Vagonka" и положениям технической спецификации", - отметил Плявниекс.

Плявниекс также отметил, что конец декабря 2023 года и январь этого года доказали, что эксплуатация новых электропоездов приводит к многочисленным, разрозненным и непредсказуемым инцидентам, связанным с техническими неполадками нового подвижного состава, добавив, что, по статистике,

примерно 7,2% всех запланированных на этот период рейсов пассажирских поездов были задержаны на десять и более минут или полностью отменены.