Плявниекс: железнодорожная инфраструктура в Латвии соответствует стандарту поездов Škoda Vagonka

Латвийская железнодорожная инфраструктура соответствует стандарту поездов чешской компании Škoda Vagonka и положениям технического задания на их закупку, сообщил агентству LETA председатель правления Latvijas dzelzceļš (LDz) Ринальд Плявниекс.
Он добавил, что в настоящее время LDz проводит масштабные работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, однако уже при подготовке к строительству все предстоящие мероприятия были согласованы с партнерами, а изменения в движении поездов во время строительных работ своевременно согласованы со всеми ответственными сторонами.
"Однако даже с учетом этих отдельных работ по улучшению латвийская железнодорожная инфраструктура, включая пути, расстояние от платформ до поезда, параметры воздушной контактной линии, а также ее напряжение, соответствуют стандарту поездов "Škoda Vagonka" и положениям технической спецификации", - отметил Плявниекс.
Плявниекс также отметил, что конец декабря 2023 года и январь этого года доказали, что эксплуатация новых электропоездов приводит к многочисленным, разрозненным и непредсказуемым инцидентам, связанным с техническими неполадками нового подвижного состава, добавив, что, по статистике,
примерно 7,2% всех запланированных на этот период рейсов пассажирских поездов были задержаны на десять и более минут или полностью отменены.
По данным LDz, около 69% задержек или отмен пассажирских поездов были связаны с поломкой подвижного состава Pasažieru vilciens, а около 20% - с поломкой инфраструктуры LDz или другими причинами, связанными с деятельностью LDz, сказал Плявниекс.
Еще 11 % поездок были задержаны по сторонним причинам, таким как аварии на путях, дорожные происшествия на переездах и другие причины, сказал Плявниекс.
"Учитывая такое большое количество задержек пассажирских поездов, мы пришли к выводу, что эффективно работавшая в предыдущие годы система в случае массовых задержек пассажирских поездов недостаточно эффективна", - сказал Плявниекс.
"Чтобы Pasažieru vilciens мог быстро эвакуировать поврежденный подвижной состав, перевозчик имеет возможность использовать запасные локомотивы LDz Cargo в дополнение к имеющимся в его распоряжении локомотивам", - сказал Плявниекс.
Несколько лет назад, начиная подготовку к эксплуатации электропоездов Škoda Vagonka в Латвии, LDz адаптировал все электрифицированные линии к требованиям этих поездов, а также разработал новую цифровую систему радиосвязи, которая подходит для этих электропоездов, и в 2023 году Pasažieru vilciens и Škoda Vagonka успешно провели тестовые рейсы.
Галерея: Новые электропоезда
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