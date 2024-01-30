Дело против "Хочу помочь беженцам" - что происходит на границе с Беларусью?

27 января стало известно, что прокуратура обвинила представителя организации "Хочу помочь беженцам" (Gribu palīdzēt bēgļiem) Иеву Раубишко в том, что она организовала умышленное незаконное пересечение внешней границы страны группой лиц. О чем идет речь и что происходит на границе Латвии с Беларусью - в этом материале.
В чем обвиняется "Хочу помочь беженцам"?
Речь идет об истории, произошедшей еще в прошлом году.
Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс еще в январе 2023 года заявил порталу Delfi, что представители "Хочу помочь беженцам" нарушили правила режима приграничной полосы и не получили специального пропуска.
В организации же называют это заявление ложным и отрицают, что представители "Хочу помочь беженцам" находились на территории Беларуси.
Что вообще "Хочу помочь беженцам" делали на границе с Беларусью?
11 января 2023 года Иева Раубишко получила письмо от Европейского суда по правам человека о решении по делу M.A. and Others V. Latvia ("М.А. и другие против Латвии").
В частности, суд поручил правительству Латвии до 8 февраля не высылать нескольких граждан Сирии с территории Латвии, а также предоставить им продукты питания, воду, одежду, адекватную медицинскую помощь и временное жилье.
Эти граждане Сирии уже обращались ранее в "Хочу помочь беженцам" по поводу того, что их жизнь и здоровье находятся в опасности, поэтому представители организации, по их словам, отправились на границу Латвии и Беларуси, чтобы убедиться, что решение суда будет выполнено.
Встретив вышеупомянутых граждан Сирии, активисты сразу же связались с медиками и Госпогранохраной, представители которой вскоре прибыли на место происшествия.
В итоге Госпогранохрана начала уголовный процесс в отношении "Хочу помочь беженцам", обвиняя их в незаконном пересечении границы. Латгальский районный суд Резекне начнет рассмотрение уголовного дела Раубишко 28 февраля в 10:30.
Что происходит на границе с Беларусью?
В августе 2021 года из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы в приграничных районах Латвии был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
С тех пор режим неоднократно продлевался. На данный момент он должен закончиться 10 февраля 2024 года.
При этом госсекретарь МИД Дмитрий Трофимов заверил агентство LЕТА, что в случае резкого изменения ситуации усиленный режим работы системы погранохраны будет немедленно восстановлен.
В прошлом году были пресечены попытки 13 863 лиц незаконно пересечь границу, а 428 человек были приняты по гуманитарным соображениям. В 2022 году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию.
Напомним, что 13 октября 2022 года правозащитная организация Amnesty International в отчете "Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда" раскритиковала латвийские власти за жестокое отношение к мигрантам и беженцам преимущественно ближневосточного происхождения на латвийско-белорусской границе.
В 67-страничном отчете Amnesty International критикует то, как латвийские власти справились с кризисом на границе. "В Латвии беженцам и мигрантам выдвинули жесткий ультиматум: согласиться "добровольно" вернуться в свою страну или остаться застрявшими в приграничье, где им грозят задержание, незаконное выдворение и пытки. В отдельных случаях их задержание на границе можно приравнять к принудительному исчезновению", - заявила Ив Гедди, директор представительства Amnesty International при институтах ЕС
"Правоохранительные органы Латвии оставили на произвол судьбы мужчин, женщин и детей - им нужно было самим обеспечивать себя в холод, часто без возможности покинуть лес - или держали в палатках. Их насильственным образом оттесняли обратно в Беларусь, где они не могли получить защиту. У таких действий нет никакой связи с защитой границ, и это является явным нарушением международных прав и прав ЕС".
В свою очередь, власти Латвии отрицали эти обвинения. В отчет был включен комментарий тогдашнего министра внутренних дел Кристапа Эклонса, в котором он указывает на возможности легального поиска убежища в Латвии и ссылается на международно-правовые нормы, определяющие это.
Омбудсмен Юрис Янсонс назвал обвинения Amnesty International ложными.
"Я хочу знать источники информации, из которых Amnesty International почерпнула эти сведения, потому что в нашем распоряжении ничего такого нет. Есть и ситуации, когда пограничников обвиняют в том, что они там используют какие-то шокеры и так далее, а у них нет таких!" - заверил Янсонс.
Организация "Хочу помочь беженцам" еще в декабре 2022 года выступала с призывом отменить чрезвычайное положение на латвийско-белорусской границе.
В заявлении организации "Хочу помочь беженцам" говорилось, что с лета 2021 года лица, прибывшие на границу Латвии со стороны Беларуси, ищут убежища в Латвии. Многим из этих людей неоднократно препятствовали в пересечении границы или возвращали в Беларусь, откуда их снова насильно вытесняли через латвийскую границу.
Среди этих людей есть семьи с детьми, несовершеннолетние и представители уязвимых групп. По данным организации, с наступлением зимы мигранты подвергаются все большей угрозе своему здоровью и жизни.
Иева Раубишко тогда указала на то, что пересечение границы не в соответствии с законом не отменяет право человека просить убежища, а запрет на пересечение границы людьми, которые хотят просить убежища, противоречит международным обязательствам Латвии и законам ЕС.
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