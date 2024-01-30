Дело против "Хочу помочь беженцам" - что происходит на границе с Беларусью?

Встретив вышеупомянутых граждан Сирии, активисты сразу же связались с медиками и Госпогранохраной, представители которой вскоре прибыли на место происшествия.

В итоге Госпогранохрана начала уголовный процесс в отношении "Хочу помочь беженцам", обвиняя их в незаконном пересечении границы. ​Латгальский районный суд Резекне начнет рассмотрение уголовного дела Раубишко 28 февраля в 10:30.

Что происходит на границе с Беларусью?

В августе 2021 года из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы в приграничных районах Латвии был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

С тех пор режим неоднократно продлевался. На данный момент он должен закончиться 10 февраля 2024 года.

При этом госсекретарь МИД Дмитрий Трофимов заверил агентство LЕТА, что в случае резкого изменения ситуации усиленный режим работы системы погранохраны будет немедленно восстановлен.

В прошлом году были пресечены попытки 13 863 лиц незаконно пересечь границу, а 428 человек были приняты по гуманитарным соображениям. В 2022 году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию.

Напомним, что 13 октября 2022 года правозащитная организация Amnesty International в отчете "Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда" раскритиковала латвийские власти за жестокое отношение к мигрантам и беженцам преимущественно ближневосточного происхождения на латвийско-белорусской границе.