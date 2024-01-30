Сеть супермаркетов Sky задерживает платежи: производители продуктов прекращают поставки

Несколько местных производителей продуктов питания поставили продукцию в сеть супермаркетов Sky, но вовремя не получили за нее оплату, рассказала Ванда Давиданова, глава ассоциации Siera klubs.
Монта Дамлица, генеральный директор SIA Skai Baltija, компании, управляющей сетью магазинов, пояснила, что задержка платежей связана с процессом реорганизации компании.
Глава Siera klubs рассказала, что проблема существует несколько месяцев и долги торговой сети уже составляют несколько десятков тысяч евро. Несколько производителей решили прекратить поставки, запланированные на прошлой неделе, до тех пор, пока не будут произведены платежи.
Давиданова также заявила, что производители обеспокоены, поступят ли деньги вообще. "Неполученные платежи существенно влияют на оборотный капитал производителей", - подчеркнула глава ассоциации.
Председатель правления Латвийской федерации пищевых предприятий (LPUF) Инара Шуре также подтвердила, что некоторые члены федерации сталкиваются с отсрочкой платежей, которая является взаимно согласованной.
"В портфеле Sky большая доля зарубежной продукции. Мы очень надеемся, что Sky преодолеет возникшие трудности", - сказала Шуре.
Гендиректор Skai Baltija в свою очередь заявила, что в конце 2023 года компания осуществила меры экономической реорганизации, передав все контракты на товары местных поставщиков от родственной компании SIA RSkorpions в Skai Baltija. Реорганизация процессов была проведена с целью увеличения доли местных продуктов в предложении, в том числе молочных продуктов, произведенных в Латвии. Кроме того, Skai Baltija внедряет новую систему учета данных и расчетов.
"Ассортимент продуктового магазина Sky превышает 20 000 наименований, компания сотрудничает с более чем 300 поставщиками, поэтому взаимные недопонимания могут возникнуть и в рамках мероприятий по экономической реорганизации этих смежных компаний, поскольку не со всеми поставщиками удалось связаться и своевременно проинформировать о запланированных и уже осуществленных изменениях", - сказала Дамлица.
При этом она добавила, что у Skai Baltija нет невыполненных обязательств перед Siera klubs.
В 2022 году SIA Skai Baltija работало с оборотом 29,03 млн евро и убытком 1,052 евро. Компания зарегистрирована в июле 1998 года, ее уставный капитал составляет 300 000 евро, сообщает Firmas.lv. Единственным владельцем компании является Айвар Рубенис.
Ассоциация Siera klubs была основана в 2002 году и объединяет производителей сыра. LPUF - латвийская многопрофильная неправительственная организация пищевой промышленности, объединяющая пищевые предприятия и профессиональные ассоциации, представляющие более 60% всего латвийского рынка производства продуктов питания.
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