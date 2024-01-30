Сеть супермаркетов Sky задерживает платежи: производители продуктов прекращают поставки

Монта Дамлица, генеральный директор SIA Skai Baltija, компании, управляющей сетью магазинов, пояснила, что задержка платежей связана с процессом реорганизации компании.

Глава Siera klubs рассказала, что проблема существует несколько месяцев и долги торговой сети уже составляют несколько десятков тысяч евро. Несколько производителей решили прекратить поставки, запланированные на прошлой неделе, до тех пор, пока не будут произведены платежи.

Давиданова также заявила, что производители обеспокоены, поступят ли деньги вообще. "Неполученные платежи существенно влияют на оборотный капитал производителей", - подчеркнула глава ассоциации.

Председатель правления Латвийской федерации пищевых предприятий (LPUF) Инара Шуре также подтвердила, что некоторые члены федерации сталкиваются с отсрочкой платежей, которая является взаимно согласованной.

"В портфеле Sky большая доля зарубежной продукции. Мы очень надеемся, что Sky преодолеет возникшие трудности", - сказала Шуре.