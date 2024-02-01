Eurostat: что происходит на рынке труда?

Самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в декабре был в Испании - 11,7%. В Греции он составил 9,2%, в Швеции - 8%, в Финляндии - 7,4%, во Франции - 7,3%, в Италии - 7,2%.

Самый низкий уровень безработицы в декабре был зафиксирован на Мальте - 2,4%. В Польше безработица составила 2,7%, в Чехии - 2,8%, в Германии - 3,1%. В Литве и Эстонии уровень безработицы составил 6,3%.

В среднем по ЕС уровень безработицы в декабре составил 5,9% с учетом сезонных колебаний, а в странах еврозоны - 6,4%.

По данным Eurostat, в декабре безработными в ЕС были 12,936 млн человек, из них 10,909 млн - в странах еврозоны.

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