Eurostat: что происходит на рынке труда?

Уровень безработицы в Латвии в декабре составил 6,6%, что выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные Eurostat.
Самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в декабре был в Испании - 11,7%. В Греции он составил 9,2%, в Швеции - 8%, в Финляндии - 7,4%, во Франции - 7,3%, в Италии - 7,2%.
Самый низкий уровень безработицы в декабре был зафиксирован на Мальте - 2,4%. В Польше безработица составила 2,7%, в Чехии - 2,8%, в Германии - 3,1%. В Литве и Эстонии уровень безработицы составил 6,3%.
В среднем по ЕС уровень безработицы в декабре составил 5,9% с учетом сезонных колебаний, а в странах еврозоны - 6,4%.
По данным Eurostat, в декабре безработными в ЕС были 12,936 млн человек, из них 10,909 млн - в странах еврозоны.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!