Протесты фермеров: полиция предупреждает об ограничениях движения

В ходе акции Государственная полиция будет обеспечивать общественный порядок и следить за общей безопасностью дорожного движения, планируется большое развертывание полицейских сил. Полиция напоминает организаторам и участникам акции протеста, что во время акции необходимо соблюдать все нормы закона - Госполиция не допустит нарушений и беспорядков.

Также полиция напоминает, что каждый водитель транспортного средства при участии в дорожном движении должен соблюдать общие требования правил дорожного движения, а транспортное средство должно соответствовать всем требованиям для участия в дорожном движении.

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