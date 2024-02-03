Как изменились цены на топливо в странах Балтии?

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллине, за ним следовала Рига, а затем Вильнюс. Дизельное топливо было самым дорогим в Риге, затем в Вильнюсе, а самым дешевым в конце рабочей недели было в Таллине.

В Риге на автозаправочной станции Circle K на улице Краста цены на 95-й бензин и дизельное топливо остались такими же, как и неделей ранее: оба продукта стоили 1,614 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена на 95-й бензин выросла на 1,4% до 1,464 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 3,2% до 1,599 евро за литр.

В Таллине цена 95-го бензина на заправках Circle K в пятницу снизилась на 1,8% и составила в конце рабочей недели 1,659 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 1,9 % до 1,559 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе за неделю не изменились и составили 0,745 евро и 0,652 евро за литр соответственно. В Таллине цена на автогаз выросла на 1,5 % до 0,68 евро за литр.

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