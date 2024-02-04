Программа: нужны ли жителям рекламные буклеты в почтовых ящиках?

В почтовые ящики жителей Латвии до сих пор кладут печатные рекламные буклеты. Больше всего таких листовок приходит от продуктовых магазинов. Насколько они необходимы жителям, разбиралась программа Латвийского телевидения "4-я студия".
Инга Бите, представитель Rimi Latvia рассказала программе, что сейчас они стали выпускать гораздо меньше печатных буклетов.
"Иногда люди специально просят и звонят в наш клиентский центр, чтобы мы пополнили их почтовые ящики этими буклетами.
В основном печатной продукцией интересуются люди пожилого возраста", - сказала Бите.
Анна Лочмеле, представитель Maxima Latvia Райна тоже отметила, что тираж буклетов сократился. Раньше выходило 2 буклета в месяц, а теперь один.
При этом она отметила, что у жителей все еще есть спрос на печатные буклеты. "Это лучший способ связаться с нашими клиентами, обеспечив им доступ к информации о наших предложениях в магазинах, и это наш приоритет", - сказала она.
Анна Лочмеле также отметила, что компания работает и над цифровыми решениями, "как над приложением на нашем телефоне, так и над нашим сайтом".
Программа опросила несколько жителей Риги, которые сказали, что буклеты им не нужны и они выкидывают их в мусор.
"Я сразу выбрасываю. Супермаркетам следует прекратить этим заниматься, потому что все равно все можно увидеть в Интернете", - рассказала рижанка Галина.
Компании не раскрыли передаче, сколько они производят тонн буклетов.
В Maxima заявили, что ненужный клиенту буклет он может сдать на переработку.
"Наш буклет изготовлен из переработанного материала, его можно сдать на переработку, при условии, что клиент поместит его в соответствующий контейнер для сортировки мусора, предназначенный для бумаги", - подтвердили в Maxima.
В Rimi отметили, что они используют "обычную газетную бумагу, если говорить упрощенно, то очень хорошо горящая бумага, как и обычная газета".
Также представитель компании Rimi рассказала, что "если на почтовом ящике есть наклейка, где написано об отказе от безадресных писем, то наша подрядная компания это учитывает и эти листовки туда не бросают.
Журналисты программы "4-я студия" также сообщают, что от рекламных буклетов можно избавиться, только если на почтовом ящике указано, что неадресную почту бросать нельзя. По словам журналистов передачи, разносчики буклетов должны выполнить это требование.
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