Программа: нужны ли жителям рекламные буклеты в почтовых ящиках?

Компании не раскрыли передаче, сколько они производят тонн буклетов.

В Maxima заявили, что ненужный клиенту буклет он может сдать на переработку.

"Наш буклет изготовлен из переработанного материала, его можно сдать на переработку, при условии, что клиент поместит его в соответствующий контейнер для сортировки мусора, предназначенный для бумаги", - подтвердили в Maxima.

В Rimi отметили, что они используют "обычную газетную бумагу, если говорить упрощенно, то очень хорошо горящая бумага, как и обычная газета".

Также представитель компании Rimi рассказала, что "если на почтовом ящике есть наклейка, где написано об отказе от безадресных писем, то наша подрядная компания это учитывает и эти листовки туда не бросают.

Журналисты программы "4-я студия" также сообщают, что от рекламных буклетов можно избавиться, только если на почтовом ящике указано, что неадресную почту бросать нельзя. По словам журналистов передачи, разносчики буклетов должны выполнить это требование.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!