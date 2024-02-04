Передача: Правление больницы им. Страдиня хочет разорвать многомиллионный договор с Velve

Застройщик хочет продлить договор до следующей осени. Больница и ее владелец, Министерство здравоохранения, дали понять, что хотят расторгнуть контракт, поскольку больше не верят, что строитель способен его выполнить.

Изменения произошли не только в руководстве больницы. Полностью поменялся и управленческий состав Velve. Предприятием, которое когда-то принадлежало Марису Мартинсонсу, теперь владеет Екатерина Никулина, которая считается его доверенным лицом, и с ноября прошлого года - Валдис Кокс.

Ранее он руководил строительными компаниями группы ReRe и представлял эти компании в 2017 и 2018 годах на переговорах о строительном картеле, подслушанных KNAB. Velve представлял в них Мартинсонc.

Застройщик сейчас пытается доказать, что в задержке виноват сам клиент. Он создал неадекватно большую бюрократию, требующую сертификатов, которых нет в природе, и ненужного количества согласований и отчетов.

В свою очередь, в проекте строительства было столько ошибок, что работать было невозможно. В качестве доказательства Velve представляет письма дизайнеру Sestais stils. Также уже в регламенте проекта в качестве одного из пунктов отбора было требование к застройщику выявить как можно больше ошибок в проекте строительства.

После жалоб строителей это требование было исключено из регламента. Velve также вооружилось экспертизой проекта строительства, сделанной на прошлой неделе, которая подтверждает, что он был некачественным. Компания хочет перенять разработку дизайна.

Осенью прошлого года Velve и больница им. Страдиня заключили договор, согласно которому они выплатят застройщику аванс и привлекут экспертов для проведения экспертизы в спорах. Правление Страдиня подписало договор 4 и 5 октября. В этот день Минздрав заявил, что распускает правление больницы.

Проектировщик Sestais stils обвинения в своих ошибках отвергает, подчеркивая, что застройщик не захотел бы брать на себя ответственность за проект, если бы он не был качественным. По их словам, Velve пытается сделать так, чтобы никто из задействованных в проекте людей больше не участвовал в проекте.

На этой неделе совет Страдиня должен был представить Министерству здравоохранения отчет о вариантах дальнейших действий и ответственности предыдущего руководства больницы. Министерство его еще не получило и ожидает на следующей неделе.

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