Передача: Правление больницы им. Страдиня хочет разорвать многомиллионный договор с Velve

Строительство нового корпуса Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня нужно было закончить еще в прошлом году. Однако теперь финал прогнозируется не ранее чем через полтора года. Из-за задержек больница потеряла возможность получить 26 миллионов евро из средств еврофондов. Кто в этом виновен, теперь оценит прокуратура, сообщает передача Nekā personīga.
В 2017 году больница им. Страдиня начала строить новые помещения корпуса А. Современное здание было только половиной от запланированной площади корпуса. Оно обошлось в 87 миллионов евро. В 2020 году больница заключила договор на строительство второй половины с предприятием Velve. Строитель обязался завершить работы до апреля 2023 года и сделать это за 88 миллионов евро.
В 2022 году - за год до планируемого завершения строительства - в Velve сообщили, что работы затянутся на 11 месяцев. В качестве причины было указано заболевание сотрудников Covid. В свою очередь, из-за начатой Россией войны разрушились привычные цепочки доставок. Строительство стало более дорогим и медленным.
Правительство поддержало продление договора до марта 2024 года и увеличило сумму договора на 16 миллионов. Эти деньги пошли уже из следующих средств еврофондов.
Velve - одно из предприятий, которые Совет по конкуренции наказал за участие в строительном картеле. Оно - единственное, которое заплатило штраф и не оспаривало его.
На основании выводов Совета по конкуренции Рижская дума в первую очередь предъявила иск компании Velve на сумму более трех миллионов евро за повышение цен на нескольких строительных объектах. Эти процессы происходили в тот момент, когда прогресс Velve в новом корпусе Страдиня начал замедляться.
Летом прошлого года по проекту Страдиня прошли очередные проверки. Тогда уже были выделены продление и дополнительные деньги. Проверяющих ждал неприятный сюрприз.
На объекте в тот момент работали 74 человека, тогда как по плану там должны были быть 230 человек. У здания до сих пор не было ни фасада, ни крыши. Это означало риски, что все построенное в мороз и дождь может быть повреждено.
Теперь крыша и фасад есть, но опасения были обоснованными. Месяц назад затопило подвальный этаж нового корпуса. Гипсокартон пропитался водой, стены начали плесневеть.
Компания утверждает, что плесень постепенно исчезает. Поврежденные части демонтированы, помещения продолжают обрабатываться и дезинфицироваться. В больнице считают, что этого недостаточно.
Плесень - это лишь последняя капля. Суть конфликта в том, что застройщик снова просит продлить сроки выполнения работ. Неспособность выполнить обещанное к марту этого года означает, что Страдиня и Латвия в целом недополучат часть выделенных им средств европейских фондов - 26 миллионов евро. Теперь, чтобы завершить корпус, его финансирование необходимо запланировать на следующий период планирования фонда. Это уменьшает финансирование других проектов.
Застопорившийся проект стал причиной того, что в октябре Министерство здравоохранения распустило совет Страдиня. Недавно назначенное временное правление также распустило правление больницы и назначило новое временное руководство. Был также заменен руководитель строительства Страдиня, который контролировал строителей на проекте.
Новое временное руководство привлекло для этой задачи аудиторскую фирму Ernst&Young, а также оценило ответственность предыдущего руководства. Прокуратура также начала расследование о том, виноваты ли в убытках причастные чиновники.
Застройщик хочет продлить договор до следующей осени. Больница и ее владелец, Министерство здравоохранения, дали понять, что хотят расторгнуть контракт, поскольку больше не верят, что строитель способен его выполнить.
Изменения произошли не только в руководстве больницы. Полностью поменялся и управленческий состав Velve. Предприятием, которое когда-то принадлежало Марису Мартинсонсу, теперь владеет Екатерина Никулина, которая считается его доверенным лицом, и с ноября прошлого года - Валдис Кокс.
Ранее он руководил строительными компаниями группы ReRe и представлял эти компании в 2017 и 2018 годах на переговорах о строительном картеле, подслушанных KNAB. Velve представлял в них Мартинсонc.
Застройщик сейчас пытается доказать, что в задержке виноват сам клиент. Он создал неадекватно большую бюрократию, требующую сертификатов, которых нет в природе, и ненужного количества согласований и отчетов.
В свою очередь, в проекте строительства было столько ошибок, что работать было невозможно. В качестве доказательства Velve представляет письма дизайнеру Sestais stils. Также уже в регламенте проекта в качестве одного из пунктов отбора было требование к застройщику выявить как можно больше ошибок в проекте строительства.
После жалоб строителей это требование было исключено из регламента. Velve также вооружилось экспертизой проекта строительства, сделанной на прошлой неделе, которая подтверждает, что он был некачественным. Компания хочет перенять разработку дизайна.
Осенью прошлого года Velve и больница им. Страдиня заключили договор, согласно которому они выплатят застройщику аванс и привлекут экспертов для проведения экспертизы в спорах. Правление Страдиня подписало договор 4 и 5 октября. В этот день Минздрав заявил, что распускает правление больницы.
Проектировщик Sestais stils обвинения в своих ошибках отвергает, подчеркивая, что застройщик не захотел бы брать на себя ответственность за проект, если бы он не был качественным. По их словам, Velve пытается сделать так, чтобы никто из задействованных в проекте людей больше не участвовал в проекте.
На этой неделе совет Страдиня должен был представить Министерству здравоохранения отчет о вариантах дальнейших действий и ответственности предыдущего руководства больницы. Министерство его еще не получило и ожидает на следующей неделе.
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